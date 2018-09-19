Мэрия Челябинска поссорилась с одним из ведущих операторов рынка тепловой энергетики Урала

Попытка изъять объекты недвижимости в центре Челябинска под строительство развязки обернулась судебным разбирательством.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 18 сентября, ООО «Деловой дом на Архиерейской» подало в Арбитражный суд Челябинской области иск с требованием признать незаконным распоряжение мэрии областного центра об изъятии у бизнес-структуры 13 объектов недвижимости в центре города. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Напомним, формально объекты, в том числе исторические здания, изымаются властями под строительство третьей очереди развязки, призванной соединить улицы Братьев Кашириных и Свободы. Однако ранее чиновники заявляли о планах создать на этой территории сквер искусств. Он должен был расположиться на набережной за зданием бывшей первой электростанции в Челябинске. Но уже после громких заявлений городских властей неожиданно выяснилось, что участок (включая выявленный объект культурного наследия) находится в частной собственности. И принадлежит ООО «Деловой дом на Архиерейской».

Самое интересное, что компания принадлежит бизнесмену Алексею Боброву, имеющему на Урале весьма неоднозначную репутацию. Он является совладельцем «Корпорации СТС» – одной из ведущих компаний на рынке теплогенерации Урала. Корпорация имеет статус единой теплоснабжающей организации Тюмени. А в соседнем Кургане «Корпорация СТС» владеет как теплогенерацией, так и сетевым хозяйством. И здесь компания проводит настолько жесткую политику повышения тарифов для населения и юридических лиц, что весной 2017 года в ситуацию пришлось вмешиваться лично председателю правительства России Дмитрию Медведеву, распорядившемуся снизить тарифы «Курганэнерго», ОАО «Курганская генерирующая компания», Курганская ТЭЦ для городского и сельского населения Курганской области на 19% с 1 июля 2017 года.

Более того, весной этого года компания Боброва зашла на рынок тепловой энергии Челябинска. 26 марта в мэрии генеральный директор ПАО «Фортум» Александр Чуваев и представитель акционеров группы компаний ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров подписали соглашение о намерении создать совместное предприятие в области теплоснабжения города. Тогда глава Челябинска Евгений Тефтелев горячо приветствовал приход новой структуры на рынок теплогенерации областного центра. Кто бы мог подумать, что не пройдет и полугода, как мэрия и Алексей Бобров окажутся по разные стороны судебного процесса.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.09.18

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