Челябинцы все меньше верят Конституции России

Каждый пятый житель Челябинска не знает, что такое конституция.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние четыре года число челябинцев, хорошо знакомых с основными положениями Конституции России, сократилось почти на 50%. Таковы данные опроса, проведенного социологами Челябинского филиала РАНХиГС.

Так, если в 2013 году об этом заявляли 14,8% участников исследования, то по итогам 2017 года таковых оказалось лишь 10,5%.

65,7% опрошенных ответили, что имеют общее представление об основных положениях конституции (в 2013 году – 60,8%).

А вот о том, что не имеют никакого представления о положениях основного закона, заявили 22,5% участников опроса (в 2013 году – всего 16,2%). При этом если в 2013 году затруднились с ответом на вопрос 8,2%, то последний опрос показал кардинальное сокращение числа неопределившихся – их осталось всего 1,3%.

При этом среди всех социально демографических характеристик наиболее показательна зависимость выбора той или иной позиции от возраста респондента, отмечают социологи. Больше всего челябинцев, хорошо знающих основные положения конституции, и тех, кто имеет общее представление о базовых положениях основного закона государства в возрастной группе 31-50 лет, а тех, кто совершенно не представляет себе содержание Конституции РФ – среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, практически каждый пятый опрошенный (19,5%).

Кроме того, среди знающих положения Конституции России чаще представлены люди с высшим образованием, в контрастной группе – респонденты с общим средним, специальным и неполным высшим образованием и, что интересно, уровнем материальной обеспеченности ниже среднего.

Результаты опроса являются еще одним свидетельством разочарования значительной части жителей России в ориентации государственных институтов на защиту их интересов. При этом, в первую очередь, ряды разочаровавшихся пополняют молодые люди и представители малообеспеченных слоев населения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.09.18

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