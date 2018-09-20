В южноуральской запретке жена чиновника получала зарплату его несуществующего подчиненного

В Озерске руководитель муниципального учреждения осужден за присвоение бюджетных средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Озерский городской суд признал заместителя директора МКУ «Управление капитального строительства Озерского городского округа» виновным в присвоении и растрате с использованием своего служебного положения.

В суде установлено, что южноуралец в 2016 году, являясь директором МКУ «Управление капитального строительства Озерского городского округа», подписал приказ о приеме гражданина на вакантную должность ведущего инженера, заведомо зная, что трудовые функции он выполнять не будет. При этом чиновник приказал бухгалтеру-расчетчику учреждения в дальнейшем либо передавать зарплату «призрачного» сотрудника ему лично или переводить деньги на расчетный банковский счет своей супруги.

В итоге с февраля 2016 по февраль 2017 года он похитил около 173 тысяч рублей.

В ходе судебного следствия признал себя виновным, в содеянном раскаялся, причиненный преступлением ущерб бюджету возместил на стадии предварительного расследования в полном объеме.

Суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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