В Челябинске незаконный карьер превратили в свалку

Общественники нашли в Челябинске несанкционированную свалку в незаконно разрабатываемом карьере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, эксперты выявили незаконную добычу горных масс, а также несанкционированный вывоз и захоронение твердых коммунальных и строительных отходов в Советском районе Челябинска. Превращение Старосмолинского карьера в свалку зафиксировали представители министерства экологии области и управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования региона.

Об участившихся рейдах мусоровозов в район Старосмолинского карьера сообщили жители поселка Федоровка. Они были обеспокоены тем, что после закрытия городской свалки отработанный каменный карьер, расположенный по соседству, превратится в полигон.

17 и 18 сентября общественники объехали проблемный район, обнаружили десятки незаконных мест захоронения отходов и работающую технику. На карьере активно ведется добыча горных масс, скальные породы вывозятся, а в ямы засыпается мусор и сверху это месиво присыпается землей.

«Сегодня мы вместе с представителями власти зафиксировали, что со всех сторон карьера организовано незаконное захоронение отходов. Объемы установить сложно, только визуально видно, что разгрузку здесь произвели порядка 200 мусоровозов. Сколько тонн отходов закопали, неизвестно. У нас есть прошлогодние фотографии ряда карьеров, глубина которых составляла 7-8 метров, сейчас это ровные площадки, а из земли торчит самый разнообразный мусор. Ситуация критичная, буквально в 3 километрах расположено Шершневское водохранилище. Как такое захоронение бытовых и строительных отходов отразится на экологии, жители региона могут скоро узнать по состоянию воды из крана. О рисках этой ситуации общественники неоднократно предупреждали региональные органы власти на круглых столах и профильных заседаниях», – рассказал координатор региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной.

В день совместного рейда общественников, представителей министерства экологии области и управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования региона техники на карьере не было. Зато остались свежие следы от экскаваторов, бульдозеров и грузовых машин. Факты нарушения законодательства были зафиксированы и взяты в работу контрольными ведомствами.

«По итогам выезда можно сделать вывод, что мы столкнулись с результатами бездумной деятельности чиновников, которые не продумали схему работы с мусором после закрытия челябинской городской свалки. И основная причина этой проблемы – сделанная наспех территориальная схема обращения с отходами. То, что мы видим на Старосмолинском карьере – это только первые ласточки последствий формального подхода к принятию основополагающего документа в развивающейся отрасли. Наша позиция не изменилась – принятую терсхему необходимо отменить и начать нормальную качественную работу над новой реальной территориальной схемой обращения с отходами. В Челябинске должна вестись сортировка мусора, которая позволит больший объем отходов отправлять на вторичную переработку, тогда не понадобится уродовать родной край зловонными отвалами», – считает эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Юлия Кудашова.

Общественники взяли ситуацию со Старосмолинским карьером под контроль. Они намерены в регулярном режиме проводить рейды, при наличии ведения на территории сомнительных работ активисты будут вызывать на место правоохранительные органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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