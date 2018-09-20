Онкологи: каждый третий вновь выявленный случай рака молочный железы – запущенный

Челябинск, Сентябрь 20 (Новый День, Ольга Арсентьева) – Онкологи предупреждают: каждый третий вновь выявленный случай рака молочный железы – запущенный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23 сентября отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Заболевание является одним из наиболее социально значимых. Это самая частая злокачественная опухоль у женщин. Каждый год рак молочной железы (РМЖ) поражает около 1,3 миллиона женщин в мире, 55 тысяч в России и 1,5 тысячи в Челябинской области. При этом на Южном Урале наблюдается ежегодный рост как заболеваемости, так и выявляемости рака груди, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Причинами возникновения РМЖ чаще всего служат гормональные нарушения, связанные как с множественными родами, так и с отсутствием родов, некормлением грудью. К факторам риска относятся курение и употребление алкоголя, ожирение, гинекологические заболевания, некорректный прием гормональных препаратов, стрессы, наследственность и элементарное невнимание женщин к себе.

«Основой для развития рака молочной железы служат фоновые предраковые заболевания, например, кисты, которые продуцируют жидкостные образования и имеют свойство клеточно делиться, – рассказала заместитель главного врача по организационно-методической работе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Алла Доможирова. – Менее опасны фиброзы, но за ними тоже нужно обязательно наблюдать. Многие ошибочно полагают, что для того, чтобы «отследить» появление новообразования в груди, достаточно самообследования. Конечно, следить за собой важно. Но я бы посоветовала не слишком доверять самоощущениям. Сегодня считается, что самообследование не заменяет профилактические медицинские обследования, такие как УЗИ, маммография. Необходимо регулярно обращаться к врачу и проходить профосмотры. Крайне важно обнаружить заболевание как можно раньше. Пограничным возрастом, с которого должно начаться особо пристальное внимание к молочным железам – 40-45 лет. С этого периода маммографические методы обследования должны дополняться ультразвуковым методом. В год в Челябинской области регистрируется порядка полутора тысяч новых случаев РМЖ. Примерно 70 процентов удается «поймать» на ранних стадиях. Но вместе с тем мы понимаем, что каждый третий вновь выявленный случай – запущенный. Молочная железа относится к визуально доступным локализациям, тем более обидно, когда пациентка поступает уже на 3 или 4 стадии».

Специалисты напоминают: при раннем выявлении рака молочной железы (на 1 и 2 стадиях) процент излечения очень высок и составляет 96% – 98%. При 3 и 4 стадиях возможность излечения кратно снижается. В Челябинской области доступны все методики диагностирования и лечения злокачественных новообразований. При своевременном обращении рак молочной железы в современной медицине относится к благоприятным локализациям, темпы прироста заболеваемости значительно опережают темпы прироста смертности от него.

Напомним, в течение лета в Челябинске прошли две крупных выездных акции по обследованию населения. В начале лета на площади Революции работала «Территория здоровья», на которой в течение одного дня маммографическое исследование прошли 50 женщин, только у четырех из них все показатели оказались в норме, у остальных выявлены возрастные изменения и мастопатии, у одной посетительницы – подозрение на злокачественное новообразование. Схожие результаты показала диагностика на XIII Южно-Уральском профилактическом форуме, его посетителями стали 43 женщины, у всех были обнаружены патологии, среди которых – два подозрения на новообразования.

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