Пропавший воспитанник челябинского интерната нашелся в реанимации с алкогольным отравлением

Сирота, сбежавший из интерната в Челябинске, попал в реанимация с алкогольным отравлением.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления МВД по Челябинску, в детскую областную клиническую больницу 14-летний воспитанник школы-интерната №13 попал вчера, 19 сентября.

Интернат подросток покинул 17 сентября. Два дня его искали по всему городу. Известно, что мальчик сбегал и раньше. Юноша склонен к бродяжничеству. Известно, что 19 сентября он попал в реанимацию с сильным алкогольным отравлением.

По данному факту проводит проверку инспекция по делам несовершеннолетних.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.09.18

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