На Южном Урале стая бродячих собак захватила город

Стая бездомных собак держит в страхе жителей южноуральского городка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Аши второй месяц вынуждены выносить беспокойное соседство: во дворах по улицам Кирова и Озимина обосновалась стая бродячих собак. Об этом сообщили активисты движения «Гражданский патруль».

«Рядом со сквером уже второй месяц живет стая собак. Ночью постоянный лай, визг, детей страшно отпускать одних. Вечером знакомый с ребенком шел домой, даже не ожидал: за ним ринулась собака, и вся стая за ней с лаем. Он от страха обомлел, ребенка быстрей толкнул в кусты, и по клумбе дошел по стенке до своего подъезда», – цитирует Telefakt.ru представителя «Гражданского патруля» Валерия Кочергина.

Особенно опасаются горожане за безопасность своих детей. Юные южноуральцы вынуждены были забыть о прогулках в родном дворе: на детской площадке на улице Кирова бродячие псы устроили свое лежбище, и теперь никого туда не пускают. Жалобы ашинцев общественники уже направили в мэрию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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