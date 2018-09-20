Суд забрал у депутата из Снежинска деньги, происхождение которых тот не смог объяснить

В Челябинской области суд взыскал с депутата и его супруги в доход государства свыше 755 тысяч рублей неподтвержденного дохода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Снежинск совместно с территориальным отделом УФСБ провело проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в части достоверности и полноты представления депутатами Снежинского городского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Установлено, что с апреля по октябрь 2015 года в собственности супруги депутата находилась однокомнатная квартира, расположенная в Екатеринбурге, стоимостью свыше 3,4 миллиона рублей, приобретенная по договору купли-продажи. Оплата стоимости квартиры произведена супругой.

Однако стоимость оплаченной квартиры превышает более чем на 755 тысяч рублей суммарный доход супругов за последние три года, предшествовавшие регистрации права собственности.

В связи с этим прокурором ЗАТО Снежинск в Снежинский городской суд предъявлено исковое заявление о взыскании с депутата и его супруги в солидарном порядке 755 тысяч 225 рублей 37 копеек, законность происхождения которых не подтверждена в ходе проведения контроля за соответствием расходов доходам.

Решением Снежинского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, с депутата и его супруги солидарно в доход Российской Федерации взыскана указанная сумма – денежный эквивалент стоимости имущества, законность приобретения которого не подтверждена в ходе проведения контроля за соответствием расходов доходам.

Решение суда не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.09.18

Борис Дубровский проинспектировал гостиницы к саммитам ШОС и БРИКС. / Чебаркуль получил дополнительные средства на газификацию. / На Южном Урале стая бродячих собак захватила город. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»