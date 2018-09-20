Южноуралец задолжал 100 тысяч рублей банку из-за наблюдательного соседа

В Челябинской области наблюдательный сосед снял с кредитки соседа почти 100 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть полиции по Агаповскому району с заявлением о совершенных в отношении него мошеннических действиях обратился 60-летний мужчина.

Южноуралец рассказал, что ему позвонили представители банка с требованием погасить просроченные платежи по кредиту. Придя в организацию для разъяснения ситуации, мужчина узнал, что на его имя по месту прописки отправлена кредитная карта с лимитом 100 тысяч рублей, которую впоследствии активировали и сняли 98 тысяч рублей. Мужчина заявил, что не видел никакой карты и не знает, кто ее активировал.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, которым оказался сосед потерпевшего – ранее не судимый 30-летний мужчина. Задержанный рассказал полицейским, что случайно увидел в чужом почтовом ящике письмо из банка, вскрыл его, позвонил от имени своего соседа и активировал карту.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.09.18

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