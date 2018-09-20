Вице-мэр Копейска по ЖКХ сбежал накануне старта отопительного сезона

В Копейске уволился высокопоставленный чиновник, ответственный за подготовку к зиме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель главы Копейска по коммунальным вопросам Сергей Шаповалов уволился по собственному желанию. В отставку чиновник подал 17 сентября.

Исполнять обязанности Шаповалова будет вице-мэр по социальной политике Владимир Бисеров.

В пресс-службе мэрии эту информацию подтвердили. «Нам неизвестно, почему Сергей Шаповалов решил покинуть свой пост. Он никак не комментировал свое желание уволиться из администрации», – цитирует kopok.ru начальника отдела по связям с общественностью администрации Копейска Виктора Хасаншина. При этом чиновники уверяют, что уход вице-мэра не скажется на подготовке города Копейска к отопительному сезону.

Не исключено, что уход Сергея Шаповалова по собственному желанию может быть связан с интересом к нему силовиков, предположили в копейском издании. В настоящее время СКР расследует возбужденное в отношении него уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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