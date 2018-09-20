В Челябинске снова действует режим НМУ

Режим неблагоприятных метеоусловий объявлен в Челябинске и Коркино.

Как сообщили РИА «Новый День» Челябинском гидрометцентре, с 20 по 21 сентября на Южном Урале в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями, с 18 часов 20 сентября до 13 часов 21 сентября на территории Челябинска и Коркино объявлены НМУ первой степени опасности.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.09.18

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