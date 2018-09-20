Жёны разрушили карьеру уральского политика

Секретарь озерского отделения партии «Единая Россия» Олег Костиков заявил о досрочном сложении полномочий.

Как уже сообщал «Новый День», по сложившейся в регионе традиции Костиков одновременно занимал два кресла: лидера местной ячейки единороссов и спикера городского Собрания депутатов.

Но минувшим летом разгорелся скандал: вторая жена Костикова взыскала с него через суд алименты на содержание трехмесячной дочери. После этого бывшая жена спикера обратилась в правоохранительные органы, обвинив экс-супруга в стремлении снизить размер алиментов на содержание ребенка от первого брака. А заодно, как в советское время, «пожаловалась в партком» – попросила озерских единороссов оценить моральный облик своего предводителя.

Это вынудило Костикова покинуть пост председателя горсовета, о чем он заявил 6 августа. Официально отставка должна была состоятся после выхода спикера из отпуска в сентябре. Теперь Костиков сообщил, что по семейным обстоятельствам складывает полномочия и секретаря городского отделения партии «Единая Россия».

Озерск, Ольга Арсентьева

Озерск. Другие новости 20.09.18

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