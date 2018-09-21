В Челябинске вспыхнул трамвай с пассажирами

Трамвай с пассажирами загорелся на линии в Челябинске.
Как передает корреспондент «Новый День», инцидент произошел вчера, 20 сентября, около 18:00.
На момент возгорания в вагоне ехали 15 пассажиров. Все они эвакуировались самостоятельно.
По данным Telefakt.ru, причиной пожара могло стать короткое замыкания, приведшее к воспламенению электропроводки. Возгорание вагоновожатый ликвидировал самостоятельно. В результате инцидента никто не пострадал.
Челябинск, Виктор Елисеев
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