В Челябинске тренер выманил у родителей воспитанников 850 тысяч рублей на «поездку в Крым»

Бывший тренер челябинской спортшколы осужден за хищение денег родителей воспитанников.

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинскапризнал 35-летнего бывшего тренера детско-юношеской школы Челябинска виновным в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

В суде установлено, что в период с ноября 2016 по июнь 2017 года бывший тренер-преподаватель собирал с родителей, чьи дети занимаются в учреждении, деньги под предлогом организации поездки детей в спортивный лагерь в Республику Крым и приобретения спортивного инвентаря. За учебный год набралась солидная сумма – 842 тысячи 500 рублей. Однако вместо того, чтобы выполнить обещания, челябинец скрылся с полученными деньгами

В ходе расследования мужчина свою вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Суд при назначении наказания учел активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительные характеристики с места работы, наличие грамот и благодарственных писем по тренерской работе за подготовку спортсменов.

Бывшего тренера приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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