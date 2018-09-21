Пенсионерка из Миасса купила связку ключей за 660 тысяч рублей

В Челябинской области знакомый продал пожилой женщине связку ключей за 660 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть полиции Миасса поступило сообщение от 80-летней местной жительницы о совершенном в отношении нее мошенничестве.

Пенсионерка рассказала, что решила купить квартиру в Челябинске. Она сообщила об этом своему 25-летнему знакомому. Молодой человек предложил ей свою помощь. Более того, южноуралец заявил пенсионерке, что у него есть квартира для продажи. Женщина передала ему 660 тысяч рублей, а он через некоторое время передал ей взамен две связки ключей. Приехав в областной центр по указанному адресу, пенсионерка обнаружила, что в квартире живут другие люди, которые не знакомы с «продавцом» квартиры. После этого она пыталась дозвониться до мужчины, но его телефон был выключен.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД задержали подозреваемого.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Миассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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