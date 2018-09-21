В мусорный скандал в Челябинске вмешались прокуратура и «магнитогорские» – пока не помогает

«Мусорный коллапс» в Челябинске заставил вмешаться в ситуацию силовиков.

Как сообщили «Новый День» пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска провело проверку соблюдения законодательства в части сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с городских контейнерных площадок.

«Установлено, что работа коммунальных служб, занимающихся в городе сбором и вывозом бытовых отходов, осуществляется ненадлежащим образом. Так, городские контейнерные площадки на улицах Танкистов, Островского, Елькина, Красного Урала, Курчатова и других улицах Челябинска переполнены отходами, источают неприятный запах, контейнерные площадки не убраны», – отметили в пресс-службе ведомства.

Сложившаяся в областном центре ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов свидетельствует о ненадлежащем исполнении требований действующего законодательства со стороны органов местного самоуправления, что может повлечь нарушение прав и законных интересов граждан, угрозу их жизни и здоровью, заявили в прокуратуре.

В связи с этим, прокурор города в адрес мэра Челябинска Евгения Тефтелева внесено представление о принятии неотложных мер по устранению нарушений действующего законодательства.

Кроме того, руководителю МУП «ГорЭкоЦентр» Игорю Галичину объявлено предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства в части обращения с отходами производства и потребления.

Между тем, предприятия-перевозчики, подконтрольные экс-министру экологии Челябинской области Александру Галичину, официально уведомили городские власти о прекращении вывоза мусора: работу остановили почти полсотни мусоровозов. На фоне конфликта с местными операторами активизировался Центр коммунального мусора – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинского кластера, который должен был приступить к работе с 1 января. Базирующееся в Магнитогорске предприятие начало заводить в областной центр перевозчиков, с которыми работает в Магнитогорском кластере. Кроме того, мэрия готова обратиться за помощью к ряду федеральных игроков. К слову, совладельцем одной из таких федеральных компаний является младший сын генерального прокурора России Юрия Чайки Игорю. Слухи о том, что именно с этой целью в Челябинской области проводят «мусорную реформу», появились еще в прошлом году.

Между тем, оказалось, что решить проблему с мусором с помощью спецмашин из Магнитогорска тоже не удастся: большинство контейнеров в Челябинске старого образца – их невозможно выгружать в магнитогорские мусоровозы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.09.18

Небольшая передышка: НМУ вернутся в Челябинск утром в воскресенье. / Второй губернаторский тур: риск повторения приморского скандала сохраняется. / Пенсионерка из Миасса купила связку ключей за 660 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»