Глава южноуральского села получил условный срок за махинации с землей

Экс-глава села в Челябинской области получил условный срок за аферы с земельными участками.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал бывшего главу Алишевского сельского поселения Сосновского муниципального района Раиля Габитова виновным в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий.

Следствием и судом установлено, что 2013 году чиновник, превышая должностные полномочия, выдал местному жителю фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у него прав пользования земельным участком площадью 750 квадратных метров в поселке Трубный Сосновского района. В дальнейшем мужчина, не имевший прав на получение земельного участка, зарегистрировал права собственности на него. В результате ущерб местному бюджету составил более 140 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела следователем СК была установлена причастность Габитова к незаконному выделению в 2008 году местным жителям трех земельных участков, которые затем были проданы третьим лицам.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.

Приговором суда Габитову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом в 900 тысяч рублей и запрета на занятие должностей на государственной и муниципальной службе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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