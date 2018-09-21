До -3: на Южно Урале объявлено экстренное предупреждение

На Южном Урале объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и в утренние часы 22-23 сентября в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3.

При этом 22-24 сентября в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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