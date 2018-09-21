В Копейске подросток выстрелил в голову школьнику

В Челябинской области один школьник выстрелил в голову другому из пистолета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел сегодня в копейской школе №1.

Учащийся восьмого класса пришел в образовательное учреждение с пневматическим пистолетом. В школе он выстрелил из него в голову семикласснику.

«Сейчас по данному факту ведет проверку комиссия по делам несовершеннолетних. Насколько нам известно, в госпитализации пострадавший мальчик не нуждается: пуля прошла по касательной, у ребенка оцарапан лоб».

Проверку также проводит прокуратура Копейска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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