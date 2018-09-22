Челябинский священник взял деньги у прихожанки и долг не отдает

Жительница Челябинска дала в долг 600 тысяч рублей своему духовному наставнику. Священник деньги не отдает. Челябинка обратилась в прокуратуру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 78-летняя челябинка является прихожанкой церкви женского Одигитриевского монастыря в Ленинском районе. У нее сложились настолько доверительные отношения с иереем храма, что летом 2017 года она оформила на него завещание. А уже через несколько дней после этого молодой человек попросил у нее 600 тысяч рублей – все ее сбережения, чтобы погасить ипотеку. Женщина согласилась и сняла все деньги с книжки.

По словам пенсионерки, наследник обещал сразу после выкупа квартиры из ипотеки продать ее и вернуть деньги. Но год прошел, а иерей деньги возвращать отказывается, продавать квартиру он тоже не хочет.

В прокуратуре Ленинского района сочли, что священник воспользовался беспомощным состоянием своей «благодетельницы»: она страдает дегенеративное заболевание нервной системы, родственников у нее нет, а сама она себя защитить не может. Поэтому прокуратура намерена взыскать деньги через суд – соответствующий иск будет подан на следующей неделе.

Отметим, что Челябинской епархия провела по данному случаю служебную проверку и заявили, что факт передачи денег не был зафиксирован документально, а женщина предъявила претензии только через год. Тем не менее, меры приняли – перевели священника в другое место и велели урегулировать спор.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 21.09.18

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