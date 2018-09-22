Ночь наступает: начинается астрономическая осень

В северном полушарии наступает астрономическая осень.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23 сентября в 1 час 54 минуты по всемирному времени Солнце перейдет из северного полушария в южное. В дни равноденствия максимальная высота дневного светила над горизонтом на широте Москвы уменьшается до 34 градусов, а день почти равен ночи.

Так, сегодня, 22 сентября, долгота дня на широте Москвы составит 12 часов 14 минут, 23 сентября – 12:10. День буде полностью равен ночи 25 сентября – ровно 12 часов каждый период. А 30 сентября ночь будет длиннее дня уже на 23 минуты.

Напомним, что в дни равноденствия хорошо наблюдать серебристые облака, которые появляются на фоне вечерних и утренних сумерек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 22.09.18

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