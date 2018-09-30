Корыстный Марс, скандальная Венера… Гороскоп РИА «Новый День» на октябрь 2018

В октябре Солнце сначала будет находиться в знаке Весов, а 23 октября перейдёт в знак Скорпиона. Меркурий до 10 числа будет гостить у Скорпиона, затем уйдёт к Скорпиону, а 31 октября переместится в знак Стрельца. Венера в течение всего месяца остаётся у Скорпиона, но с 6 октября начнёт движение в обратном направлении. Марс весь октябрь будет занимать своё место у Водолея.

Солнце в знаке Весов помогает урегулировать разнообразные проблемы и конфликты, склоняет к тому, чтобы найти приемлемое решение, компромисс, который в другой ситуации был бы невозможен, в то же время даёт возможность людям обрести гармонию в душе и проявить её в своих поступках. Люди в этот период более подвержены идее справедливости, и больше, чем обычно, готовы считаться с интересами других. Это способствует контактам между ними, укреплению отношений, а также взаимопомощи. Оказавшись у Скорпиона, Солнце из периода умиротворения, равновесия, гармонии переходит в режим эмоционального напряжения. Вместе со страстностью растёт требовательность, властность, нетерпеливость, люди склонны к агрессивному поведению и эмоциональной разрядке. Им недостаточно решить проблему – им обязательно хочется почувствовать, что она решена. Период не очень подходит для решения тонких и спорных вопросов, но пригоден для задач, которые обязательно должны быть выполнены.

Меркурий с начала месяца проявляет общительность, дружелюбие и компромиссность Весов. На практике это даёт поиск взаимопонимания, признание интересов партнёра, легкие переговоры, приятные совместные мероприятия. Но затем, уже у Скорпиона, Меркурий резко изменит своё поведение: типичное меркурианское любопытство окрасится скорпионьей подозрительностью и стремлением выведывать несущественные подробности в попытке обнаружить там что-нибудь компрометирующее или опасное. Качество полезное, когда нужно выполнять ответственную работу, связанную с исследованием чего-либо – когда обязательно нужно разобраться до конца.

Венера в Скорпионе остаётся эмоциональной и напряжённой в отношениях. В этот период она ощущает острую заинтересованность в партнёре, ни на секунду не может отвлечься, и на любое действие бурно реагирует любовью, ненавистью, ревностью. Под влиянием эмоций её действия могут быть неадекватны: она легко может причинить зло, желая добра, и добро, желая зла. Поэтому её партнёру придётся за ней следить так же тщательно, как следит она. Период труден для ведения деловых переговоров, особенно в связи с ретроградностью Венеры, когда она склоняет к радикальным, резким решениям. В то же время это время может оказаться благоприятным для восстановления старых связей, но только если есть причина для совместной конструктивной деятельности. Продолжение спора в этот период приведёт к ещё большему конфликту.

Марс в Водолее по-прежнему будет способствовать совместным действиям, сохраняя и личный корыстный интерес, который в какой-то момент может оказаться противоречащими общей цели. Поэтому желательно, чтобы ещё до начала совместных действий люди убедились, что их интересы и планы действительно совпадают.

Овен

У Овнов-мужчин гороскоп на октябрь в значительной степени неблагоприятный. В астрологическом фоне сохраняется влияние напряжённых аспектов Юпитера с Сатурном и Венерой. Первый из них будет действовать до 20 октября, а второй – с 21 по 30 число. В профессиональном плане первый проявится при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами, а второй будет мешать работе и с местными, и с далёкими партнёрами, а также финансовой деятельности Овнов. Таким образом, до начала третьей декады Овнам не рекомендуется отправляться в командировки, дальние поездки, начинать новый проект, создавать новое предприятие. Также в этот период не следует проявлять самостоятельность и инициативу. В третьей декаде неблагоприятны для работы с партнёрами промежутки 22 – 24 и 29 – 30 октября. Решением финансовых вопросов лучше заниматься до 21 октября, затем, на период 21 – 26 октября, прогноз негативный (Венера), а далее снова положительный. Для основной работы положительно оценивается середина месяца. В первой декаде затруднения ожидаются 2 – 3 и 6 – 7 октября, а в третьей 22 – 24 и 29 – 30 октября. В эти дни потенциал Овнов окажется снижен и, кроме того, возможно неблагоприятное стечение обстоятельств. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами подходят первые две декады, за исключением 8 и 9 октября, когда Овны испытают сильное негативное воздействие Меркурия, из-за чего в эти дни нежелательно проводить переговоры и заниматься аналитической деятельностью. Ситуация в доме, отношения с близкими до 20 октября напряжённые, а далее благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются положительно, за исключением промежутков 2 – 3 и 6 – 7 октября. Материальное положение до 21 октября благополучное, а затем, до 31 октября, неудовлетворительное.

На Овнов-женщин тоже почти весь октябрь (до 28 числа) будет воздействовать напряжённый аспект Сатурна с Юпитером, и кроме того, сохранится влияние напряжённого аспекта Плутона с Солнцем. В связи с этим гороскоп предупреждает о нежелательности самостоятельной, одиночной работы, инициативы и риска на период до 28 октября. Овны будут находиться в неблагоприятной обстановке и подвергаться воздействию негативных внешних факторов. На весь месяц отрицательно оцениваются перспективы сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Период не подходит для расширения сферы деловых интересов, установления новых деловых контактов, начала нового проекта. Такой же прогноз гороскоп даёт по финансовой сфере, поэтому нежелательна работа с крупными суммами, всю важную деятельность рекомендуется отложить. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет идти с переменным успехом, месяц больше подходит для разовых сделок или краткосрочной деятельности. Затруднения в работе ожидаются в промежутки 1 – 4, 9 и 19 – 22 октября. В эти дни из-за Меркурия ухудшатся интеллектуальные возможности Овнов, поэтому не рекомендуется заниматься аналитической деятельностью, а также проводить переговоры. В основной работе неблагоприятными будут промежутки 1 – 4, 6 – 7, 20 – 22 и 29 – 30 октября. Наибольшие успехи ожидаются в промежуток 10 – 19 октября, когда, под влиянием гармоничного Юпитера Овны могут продвинуться в работе, а также в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются негативно. Материальное положение неустойчивое: сложности ожидаются 1 – 4, 14, 19 – 22 октября.

В первой декаде октября у Овнов-мужчин в основной работе затруднения ожидаются 2 – 3 и 6 – 7 октября. На остальные дни прогноз положительный. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 8 – 9 октября. В работе с финансами затруднения возможны 5 октября. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный.

У Овнов-женщин полностью негативно оцениваются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая сфера. Для выполнения основной работы не подходит период до 8 октября, а при взаимодействии с местными партнёрами сложности возникнут 1 – 4 октября.

Во вторую декаду у Овнов-мужчин до 20 октября остаётся негативным прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Основная профессиональная деятельность, взаимодействие с местными партнёрами и финансовая сфера характеризуются положительно.

У Овнов-женщин сохраняется отрицательный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансам. Основная работа, за исключением 20 октября, оценивается как успешная. При взаимодействии с местными партнёрами трудности возможны 14 и 19 – 20 октября.

В третьей декаде у Овнов-мужчин в основной работе затруднения возникнут 22 – 24 и 29 – 30 октября. Такой же прогноз гороскоп даёт для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами оценивается преимущественно отрицательно, и не рекомендуется. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 21 – 16 октября.

У Овнов-женщин в основном отрицательный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов (успех возможен 28 – 29 октября). В основной профессиональной деятельности затруднения ожидаются 21 – 22 и 29 – 30 октября, а при взаимодействии с местными партнёрами – в промежутки 21 – 22 и 30 октября.

Телец

В октябре гороскоп Тельцов-мужчин остаётся неблагоприятным. В астрологическом фоне по-прежнему преобладают напряжённые аспекты, в том числе Плутона с Меркурием, Ураном и Нептуном, что указывает на возможность резких негативных изменений в жизни и работе под влиянием внешних факторов. Тельцам не следует инициировать такие изменения и принимать в них активное участие. В первой половине месяца желательно оставаться на вторых ролях, сведя свою деятельность к минимуму, а во второй лучше действовать самостоятельно, поскольку прогноз по коллективной работе на весь октябрь негативный. На вторую половину месяца, с 14 числа, гороскоп даёт положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Сатурна с Юпитером указывает на плодотворную сосредоточенную деятельность, успешную реализацию своих способностей и существенное продвижение в делах. Положительно оцениваются перспективы командировки, дальней поездки, также это благоприятный момент для начала долгосрочного совместного проекта. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и взаимодействию с местными деловыми партнёрами отрицательный до 29 октября. Никакой ответственной работой в это время лучше не заниматься. Прогноз по финансам преимущественно негативный. Благоприятными для работы будут только промежутки в начале и в конце месяца: 1 – 4 и 26 – 31 октября. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые до 28 октября. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются негативно до 20 октября, и положительно на третью декаду. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

У Тельцов-женщин гороскоп на октябрь выглядит лучше, хотя напряжённые аспекты тоже играют существенную роль. Так, из-за Плутона в аспекте с Ураном и Нептуном, гороскоп даёт полностью отрицательный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Тельцы столкнутся с проблемами, обусловленными воздействием объективных обстоятельств – либо проблемы возникнут у партнёров, из-за чего эффективная деятельность станет невозможной. Поэтому рекомендуется не планировать на октябрь ничего значительного. Для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходит первая половина месяца – период до 14 октября. Нежелательны дальние поездки, командировки, так как в пути возможны неприятные происшествия, и, кроме того, негативные Уран и Плутон, указывают на неблагоприятные последствия любых преобразований, изменений, что относится и к началу новых проектов. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и решению финансовых вопросов одинаковый: в целом он положительный, но промежуток 6 – 7 октября (выходные) неблагоприятен для принятия решений, а также возможны отдельные разовые затруднения 8 и 9 октября. Во все эти дни не рекомендуется заниматься в первую очередь финансами: высока вероятность безвозвратных потерь. Наилучшими для работы будут промежутки 1 – 5 и 12 – 21 октября. Ситуация в доме, отношения с близкими до 14 октября напряжённые, а далее благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением 6 – 11 октября. Материальное положение до 14 октября неудовлетворительное, а затем благополучное.

В первой декаде октября у Тельцов-мужчин негативный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 1 – 4 октября.

У Тельцов-женщин полностью негативно характеризуется сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для выполнения основных профессиональных обязанностей и финансовой деятельности не подходит промежуток 6 – 9 октября.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин остаётся негативным прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансам. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами подходит промежуток 14 – 20 октября.

У Тельцов-женщин полностью положительный прогноз по основной работе и финансовой сфере. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается негативно, а для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходит промежуток 11 – 13 октября.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин гороскоп даёт полностью положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам до 26 октября отрицательный, а затем благоприятный. Основная профессиональная деятельность характеризуется негативно до 29 октября, а взаимодействие местными деловыми партнёрами – до 28 октября.

У Тельцов-женщин полностью благоприятный прогноз по основной деятельности, финансам и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами оценивается негативно.

Близнецы

В октябре, судя по гороскопу, Близнецам-мужчинам лучше сосредоточиться на выполнении основных профессиональных обязанностей и сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Урана с Юпитером и Сатурном сформируют благоприятные условия для продвижения в делах и укрепления профессионального положения. Возможен карьерный рост. В основной работе это подходящее время для обновления деятельности, внедрения новых технологий, осуществления новых идей, начала новых проектов, проведения административных преобразований. Также Близнецы могут достичь неожиданного успеха под влиянием внешних факторов. Для сотрудничества с местными партнёрами больше подходит первая половина месяца. Во второй, с 15 по 22 октября Близнецы окажутся под негативным влиянием Марса, который будет провоцировать их на агрессивное поведение и принятие поспешных решений. Это потребует от них дополнительных мер предосторожности. Затем ситуация улучшится, и до конца месяца Близнецы будут работать успешно. Для сферы финансов прогноз преимущественно отрицательный. Исключением является промежуток 5 – 14 октября, когда, под влиянием аспекта Юпитера с Плутоном, возникнут очень благоприятные условия для решения финансовых вопросов. Кроме того, в это время возможно получение значительной прибыли, поступление инвестиций или некой существенной выгоды. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами на весь период отрицательный, особенно для второй половины октября. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный, кроме промежутков 22 и 26 – 29 октября. Материальное положение в первой половине месяца неустойчивое, а во второй – благополучное.

У Близнецов-женщин гороскоп преимущественно положительный, за исключением сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. До 13 октября прогноз по этому направлению относительно благоприятный, а затем до конца месяца полностью негативный. Это неподходящий период для расширения производство или сферы деятельности, начала новых проектов, установления деловых связей. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный, с постепенным улучшением в течение месяца. Здесь только в промежуток 4 – 5 октября не рекомендуется начинать новое дело или пытаться осуществить внезапно возникшую идею. Негативное влияние аспекта Меркурия с Нептуном в этот момент будет склонять Близнецов к совершению ошибочного поступка. Важное дело лучше отложить. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается как успешное, но в конце месяца, 27 – 30 октября, негативный Сатурн будет мешать продвижению в работе. Возможны конфликт с партнёрами или внезапно возникшие препятствия объективного характера. Кроме того, эти дни не подходят для обращения в официальные органы и вышестоящие инстанции. Финансовая деятельность тоже оценивается положительно, но первая половина месяца выглядит явно лучше, чем вторая. В третьей декаде особенно неудачным будет промежуток 22 – 27 октября. На весь месяц рекомендуется коллективная работа. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благополучные. Прогноз по обустройству личной жизни до 14 октября благоприятный, а затем до конца месяца негативный. Материальное положение неустойчивое, трудности ожидаются 1 – 2, 6 – 7, 15 – 19 октября.

В первой декаде октября у Близнецов-мужчин положительно оценивается основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по финансовой деятельности отрицательный на промежуток 1 – 4 октября, и положительный на остальные дни. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуется негативно.

У Близнецов-женщин полностью положительный прогноз по финансовой сфере. В основной работе затруднения возможны 4 – 5 октября. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами отрицательный на период 1 – 5 октября. Работа с местными партнёрами оценивается как успешная.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе и финансовой деятельности. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами до 15 октября оценивается положительно, а затем негативно. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Близнецов-женщин положительно характеризуются основная работа, сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин сохраняется положительный прогноз для основной работы. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности ожидаются в промежуток 15 – 22 октября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансам негативный.

У Близнецов-женщин полностью положительно характеризуется основная работа. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 27 – 30 октября, а в сфере финансов затруднения ожидаются 22 – 27 октября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Рак

В октябре в гороскопе у Раков-мужчин присутствует гармоничный аспект Урана с Солнцем, который будет действовать в течение всего месяца и проявит себя при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Поэтому ситуация в этой сфере деятельности оценивается положительно, и будет постепенно улучшаться. Раки смогут применить свои деловые качества и проявить инициативу, кроме того, ожидается, что обстоятельства будут складываться благоприятным для них образом. Период подходит для обновления деятельности, начала новых проектов, установления новых связей. Также в это время возможно удачное сотрудничество с официальными органами и вышестоящими инстанциями. В основной работе до 19 октября, по гороскопу, Раки будут регулярно сталкиваться с затруднениями. Сложности ожидаются 1 – 2, 8 – 10 и 15 – 18 октября. В эти промежутки не рекомендуется приступать к новой работе, а также обсуждать важные вопросы с коллегами и руководством. Все значительные дела лучше перенести на вторую половину месяца (с 19 октября). Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно негативный. В течение месяца возможны только короткие разовые операции в рамках текущей деятельности. Для решения финансовых вопросов подходит промежуток 7 – 19 октября. Начало и конец месяца, по гороскопу, будут неудачными. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются положительно, за исключением промежутка 22 – 27 октября. Материальное положение, кроме промежутка 21 – 24 октября, благополучное.

На Раков-женщин в октябре продолжит влиять напряжённый аспект Плутона с Солнцем, из-за которого Ракам придётся действовать в неблагоприятных обстоятельствах. Судя по гороскопу, проблемы ожидают их в коллективной работе. Вероятно, они будут подвергаться давлению или сами возьмут на себя лидерские функции, что вызовет противодействие. Рекомендуется проявить осторожность и благоразумие. В основной деятельности дела будут идти с переменным успехом. Проблемы ожидаются во всех трёх декадах: 8 – 9, 12 – 15, 17 – 18 и 22 – 25 октября. В эти дни деловую активность лучше снизить, а также не проявлять инициативу. Попытки действовать самостоятельно наткнутся на непреодолимые препятствия и приведут к конфликту. Для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами непригодны те же дни. Не рекомендуется в эти промежутки обращаться к руководству, вышестоящие инстанции, официальные органы. Также это неподходящее время для ведения переговоров, заключения договоров, визитов и командировок. В целом период подходит для выполнения текущей работы и совершения разовых сделок, операций. Прогноз по финансовой деятельности положительный, за исключением промежутка 24 – 29 октября. В это время вырастет опасность обмана, кроме того, возможно неполучение неких сумм, выгоды, на которые Раки рассчитывают. Не следует в эти дни рисковать. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный на весь месяц. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 24 – 29 октября.

В первой декаде октября у Раков-мужчин прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный. Основная работа и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оцениваются в основном негативно. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 7 – 10 октября.

У Раков-женщин положительно характеризуется финансовая деятельность. Для основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 8 – 9 октября.

Во второй декаде у Раков-мужчин остаётся положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Также позитивно характеризуется финансовая деятельность. Для основной работы не подходит промежуток 14 – 18 октября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно негативный.

У Раков-женщин полностью положительно оценивается финансовая деятельность. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

В третьей декаде у Раков-мужчин гороскоп даёт благоприятный прогноз для сотрудничества с местными деловыми партнёрами и выполнения основной работы. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуются негативно.

У Раков-женщин для выполнения основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 22 – 25 октября. Прогноз по финансовой деятельности негативный на промежуток 24 – 29 октября, и положительный на остальные дни.

Лев

В октябре у Львов-мужчин астрологический фон сформируется из краткодействующих гармоничных и напряжённых аспектов планет, поэтому ситуация в профессиональном плане окажется неустойчивой, работа будет идти с переменным успехом. В начале месяца, в промежуток 1 – 3 октября, на Львов будут воздействовать напряжённые аспекты Марса с Меркурием и Юпитера с Солнцем, которые создадут неблагоприятные условия для выполнения основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами. Гороскоп не рекомендует в эти дни проявлять инициативу, самостоятельность, а также рисковать. Кроме того, промежуток не подходит для обращения к руководству, вышестоящим инстанциями, официальным органам. Затем, до третьей декады, ситуация станет лучше, хотя некоторые трудности ожидаются 10, 13 – 14 (выходные) и 20 октября – из-за Солнца и Меркурия. В эти моменты нежелательно вести переговоры и заниматься сложной интеллектуальной деятельностью. В третьей декаде Львы в основном будут находиться под воздействием напряжённых аспектов Солнца и Меркурия, в работе постоянно будут возникать помехи, и только 31 числа положение нормализуется. Таким образом, судя по гороскопу, наиболее благоприятна для работы середина месяца. Это всё относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и взаимодействию с партнёрами. Прогноз по финансам немного лучше. Здесь есть только два промежутка, 7 – 10 и 29 – 30 октября, когда не следует принимать финансовых решений и подписывать финансовые документы, на остальное время прогноз положительный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни отрицательный на промежутки 1 – 4, 18 – 21 и 31 октября, и положительный на остальные дни. Материальное положение благополучное, за исключением 7 – 10 и 29 – 30 октября.

У Львов-женщин в профессиональном плане гороскоп можно считать благоприятным. Трудности ожидаются в промежуток 6 – 10 октября, когда на Львов будет влиять напряжённый аспект Марса с Меркурием из-за чего это время не подходит для ведения переговоров, заключения сделок и обращения к руководству. Кроме того, в эти же дни Солнце, а также Уран, сформируют неблагоприятную для значительных изменений внешнюю обстановку, поэтому Львам не рекомендуется приступать к новой работе, проводить серьёзные преобразования и вообще, проявлять инициативу или действовать самостоятельно. Все важные вопросы лучше отложить на последующее время, поскольку, по гороскопу, с 11 числа и до конца октября ситуация будет полностью благоприятной, с плавным улучшением к концу месяца. Именно с 11 октября всё большую роль будут играть личные качества Львов, что позволит им достичь успехов в самостоятельной, одиночной работе, тогда как прогноз для коллективной работы с 17 октября преимущественно негативный. В течение всего месяца Львы будут находиться под влиянием гармоничного аспекта Плутона с Юпитером, который способствует положительным изменениям в жизни и работе. За исключением указанного выше промежутка, месяц подходит для осуществления масштабных проектов, организационных, административных реформ на производстве. Этот прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам благоприятный, за исключением конца месяца 29 – 31 октября. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 15 – 20 октября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный до 17 октября и отрицательный на остальное время. Материальное положение благополучное, за исключением конца месяца, 29 – 31 октября.

В первой декаде октября у Львов-мужчин негативный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами на промежутки 1 – 4 и 10 октября, и положительный на остальные дни. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 7 – 10 октября.

У Львов-женщин прогноз по финансам положительный, а для основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами подходит только первая половина декады, до 6 октября.

Во второй декаде у Львов-мужчин прогноз по финансам положительный. При выполнении основных профессиональных обязанностей и взаимодействии с местными и далёкими деловыми партнёрами трудности ожидаются 13 – 14 и 20 октября.

У Львов-женщин гороскоп даёт полностью благоприятный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также и для сферы финансов.

В третьей декаде у Львов-мужчин ситуация преимущественно неблагоприятная для выполнения основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 29 – 30 октября.

У Львов-женщин остаётся полностью положительным прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. В сфере финансов трудности ожидаются 29 – 31 октября.

Дева

В октябре в промежутке 5 – 14 октября на Дев-мужчин будет воздействовать напряжённый аспект Юпитера с Меркурием, который негативно повлияет на выполнение основных профессиональных обязанностей и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В этот период не рекомендуется разрабатывать производственные планы, проводить переговоры, совещания, заключать сделки, а также начинать совместную деятельность. Такая же ситуация возникнет и в третьей декаде, 25 – 27 октября. На остальные дни прогноз благоприятный, и, в целом, вторая половина месяца подходит для работы лучше, чем первая. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами благоприятны первые две декады, а в третьей, с 23 октября, из-за негативного влияния Солнца и Сатурна, возникнут некие объективные обстоятельства, препятствующие продвижению в работе. Третья декада непригодна для коллективной работы, совместных действий, проявления лидерских качеств и принятия на себя ответственности за общий результат. В период до указанной даты на Дев будет положительно влиять гармоничный аспект Венеры с Ураном, который способствует деловому общению, совместной работе, а также командировкам, дальним поездкам, установлению новых деловых связей. Прогноз по финансам положительный до 26 октября, а затем влияние Венеры станет негативным. В конце месяца возможны ошибки, потери, неполучение ожидаемой выгоды. Рекомендуется не предпринимать ничего важного. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 1 – 4 октября. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни неблагоприятный на период 5 – 14 октября, и положительный на остальное время. Материальное положение до 15 октября неудовлетворительное, а далее благополучное.

У Дев-женщин гороскоп на октябрь в профессиональном плане преимущественно благоприятный, тем не менее, в основной работе во второй половине месяца Девы столкнутся с трудностями. В промежуток 18 – 24 октября усилится влияние напряжённого аспекта Урана с Сатурном, который крайне неблагоприятен для осуществления каких-либо изменений в работе и продвижения в делах. Вероятно, в это время Девы попытаются предпринять некие решительные действия, но наткнутся на непреодолимые препятствия. Возможно, возникнет конфликт с руководством или коллегами, или произойдут неожиданные события, которые испортят планы Дев. Поэтому важные дела лучше сделать в первой половине октября, а во второй работать в одиночку. Кроме того, гороскоп даёт неблагоприятный прогноз на 30 октября – в этот день тоже возможен конфликт. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный на весь месяц, кроме промежутка 25 – 26 октября. В эти дни не следует принимать импульсивных решений, не рекомендуется риск, а также следует учитывать возможность внезапных негативных событий. Для работы с далёкими партнёрами подходит весь месяц, кроме 30 – 31 октября. В конце месяца не следует обсуждать планы и, кроме того, все финансовые вопросы лучше уладить до этого момента. Прогноз по финансовой сфере положительный, но на период 25 – 28 октября гороскоп указывает на вероятность финансовых разногласий и неудач. Девам следует воздержаться от принятия ответственных решений. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 1 октября. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни до 23 октября благоприятный, а на остаток месяца в основном негативный. Материальное положение преимущественно благополучное, хотя сложности ожидаются 24 и 30 – 31 октября.

В первой декаде октября у Дев-мужчин для выполнения основной работы подходит только начало месяца, 1 – 4 октября. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами отрицательный. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуются как успешные.

У Дев-женщин прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности полностью положительный.

Во второй декаде у Дев-мужчин для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 11 – 14 октября (на остальные дни прогноз положительный). Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность по-прежнему характеризуются как успешные.

У Дев-женщин полностью положительный прогноз для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами, а для выполнения основной работы подходит только период до 18 октября. Прогноз по финансам благоприятный.

В третьей декаде у Дев-мужчин в основной работе трудности ожидаются 25 – 27 октября, а при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами – 26 октября. Для решения финансовых вопросов подходит промежуток до 25 октября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно негативный.

У Дев-женщин основная работа оценивается большей частью негативно. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности ожидаются 26 октября. Для финансовой деятельности не подходит промежуток 25 – 28 октября, а для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами – промежуток 30 – 31 октября.

Весы

У Весов-мужчин гороскоп на октябрь в профессиональном плане преимущественно благоприятный. В основной работе проявит своё положительное влияние Нептун во взаимодействии с Венерой и Ураном. Это удачный месяц для коллективной деятельности и делового общения с коллегами и руководством. Также в этот период Весы могут успешно проявить свои творческие и интеллектуальные способности, при этом возможны неожиданные благоприятные повороты событий. Но Весам следует контролировать свою эмоциональную сферу и ответственно относится к своим идеям – не все из них могут быть осуществлены. В промежуток 13 – 16 октября не рекомендуется настаивать на своём решении и пытаться его осуществить во что бы то ни стало – это приведёт к неудаче и конфликту. Это, прежде всего, относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, но также может произойти и в работе с далёкими партнёрами. В гороскопе промежуток 13 – 18 октября отмечается как неблагоприятный для взаимодействия с ними. Для совместных действий с местными партнёрами подходит весь остальной месяц, а для работы с далёкими партнёрами больше пригодна третья декада – в первой некоторые трудности возникнут 1 – 3 и 9 – 10 октября. Прогноз по финансам для первых двух декад неустойчивый – затруднения ожидаются 5 – 6, 9 – 10, 16 – 17 октября. Третья декада оценивается положительно. Ситуация в доме, отношения с близкими в первые две декады скорей напряжённые, а в третью благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений преимущественно негативный. Материальное положение благополучное.

У Весов-женщин гороскоп в целом благоприятный, хотя при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами затруднения ожидаются в течение первых двух декад, до 20 октября. Поэтому всю деловую активность с ними лучше перенести на последнюю декаду месяца. В финансовой сфере в первой декаде ситуация будет неустойчивой – возможны только разовые успешные операции. Во второй декаде для работы не подходит промежуток 12 – 16 октября. Третья декада оценивается положительно. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятен на весь месяц. Гармоничные аспекты Нептуна с Меркурием и Ураном создадут подходящие условия для проявления творческих и интеллектуальных способностей Весов, а также для коллективной деятельности. Для одиночной работы подходит только период с 19 октября. Эти же аспекты обеспечат успешное сотрудничество с местными деловыми партнёрами, особенно в первые две декады, до 19 октября. В промежуток 19 – 22 октября Весы окажутся под влиянием напряжённого аспекта Марса с Меркурием, из-за чего могут возникнуть трудности в общении с партнёрами, конфликты, а также в это время Весы будут склонны к принятию поспешных решений. Рекомендуется всю важную работу перенести на другие дни. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на первую декаду отрицательный, а далее благоприятный. Материальное положение благополучное, особенно в третьей декаде.

В первой декаде октября у Весов-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе и взаимодействия с местными деловыми партнёрами. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами, по гороскопу, Весы будут сталкиваться с трудностями. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 1 – 2 октября.

У Весов-женщин положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами и основная работа. В финансовой сфере будут регулярно возникать затруднения, а прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами полностью негативный.

Во второй декаде у Весов-мужчин остаётся позитивным прогноз по основной деятельности. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 16 – 17 октября. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности ожидаются 13 – 16 октября, а при работе с далёкими партнёрами – в промежуток 14 – 18 октября.

У Весов-женщин полностью положительный прогноз по основной работе. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 19 – 20 октября. Прогноз по финансам негативный на период 12 – 16 октября, и положительный на остальные дни. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается отрицательно.

В третьей декаде у Весов-мужчин полностью положительный прогноз по основной деятельности, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансам.

У Весов-женщин промежуток 21 – 22 октября не подходит для взаимодействия с местными деловыми партнёрами. Прогноз по основной деятельности, сотрудничеству с далёкими партнёрами и финансам положительный.

Скорпион

В октябре у Скорпионов-мужчин наибольшие сложности, по гороскопу, возникнут в третьей декаде, когда на них будут влиять напряжённые аспекты Урана с Меркурием и Марса с Солнцем. Сильней всего это затронет основную сферу профессиональной деятельности – с 21 по 30 октября Скорпионам не рекомендуется заниматься сложной интеллектуальной работой и пытаться осуществлять технические, организационные, административные преобразования. Возможны конфликты с коллегами, нестыковки в работе, серьёзная дезорганизация деятельности, и всё это с отрицательным результатом: Скорпионы не достигнут своей цели. Первые две декады вполне подходят для работы, здесь только 9 – 10 октября возможны небольшие затруднения, вероятно, сбои в работе из-за избытка информации. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности ожидаются 16 – 17 и 24 – 28 октября. В первом случае Скорпионы столкнутся с негативным воздействием напряжённого аспекта Солнца с Ураном, возможны некие неприятные события. Не рекомендуется в эти дни что-либо менять, в приоритете должно быть сохранение стабильности. В третьей декаде, под влиянием Солнца и Марса, Скорпионы могут начать действовать импульсивно, избыточно эмоционально – это неблагоприятный период для совместных действий с партнёрами. Для работы с далёкими деловыми партнёрами лучше всего подходит промежуток 4 – 13 октября: Скорпионы почувствуют положительно влияние Юпитера, который будет способствовать продвижению в делах, расширению сферы деловых интересов, решению неких трудностей, существовавших до этого момента. Прогноз по финансовой деятельности в этом месяце преимущественно неблагоприятный: октябрь подходит только для разовых операций. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 1 – 3 и 24 – 28 октября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же. Материальное положение благополучное.

У Скорпионов-женщин гороскоп в профессиональном плане благоприятный: в астрологическом фоне преобладают гармоничные аспекты. Для выполнения основных профессиональных обязанностей больше подходит вторая половина месяца, но особенно – промежуток 16 – 22 октября. В это время на Скорпионов будет благотворно воздействовать Юпитер, которые создаст условия для значительного продвижения в работе, а также, судя по гороскопу, в карьере. Вероятно, это будет связано с успешным сотрудничеством с далёкими деловыми партнёрами, поскольку для этого направления деятельности наилучший период прогнозируется на те же дни. Также гороскоп показывает, что в этот промежуток от Скорпионов потребуется инициатива и самостоятельность. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами этот момент, точней, 12 – 16 октября, непригоден. Здесь наилучшие условия возникнут позже – в промежуток 17 – 25 октября, когда вступит в действие гармоничный аспект Юпитера с Солнцем. Возможна крупная сделка. Кроме успеха в работе, этот момент подходит для решения юридических вопросов, продуктивного взаимодействия с руководством и вышестоящими инстанциями. Прогноз по финансовой сфере тоже положительный, хотя неблагоприятными будут 1 – 2 и 16 – 17 октября. В эти дни не следует принимать никаких решений и подписывать финансовые документы. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутков 12 – 16 и 30 – 31 октября. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на 1 – 7 октября негативный, а далее благоприятный, особенно с 16 октября. Материальное положение благополучное.

В первой декаде октября у Скорпионов-мужчин полностью благоприятен прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. В основной работе мелкие трудности ожидаются 9 – 10 октября. В финансовой сфере в течение всего прогнозируются периодические небольшие трудности.

У Скорпионов-женщин положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 1 – 2 октября. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами преимущественно положительный.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин положительно оценивается выполнение основных профессиональных обязанностей. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возможны 16 – 17 октября, а при взаимодействии с далёкими партнёрами – в промежуток 14 – 15 октября. Для решения финансовых вопросов подходят только 11 и 12 октября.

У Скорпионов-женщин положительно характеризуются основная работа и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по работе с местными партнёрами негативный до 17 октября, и положительный на остальные дни. В сфере финансов трудности могут возникнуть 16 – 17 октября.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин отрицательный прогноз по основной работе (кроме 31 октября). Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 24 – 28 октября, а для работы с далёкими партнёрами – промежуток 24 – 27 октября. В сфере финансов трудности возникнут 22 – 23 и 26 – 29 октября.

У Скорпионов-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз по основной деятельности, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансам.

Стрелец

В октябре в астрологическом фоне у Стрельцов-мужчин значительную роль играют напряжённые аспекты Солнца и Марса, которые проявят себя в основной профессиональной деятельности и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной деятельности негативный на весь месяц, за исключением 1 – 2 и 31 октября. Период не подходит для начала новых проектов, проведения преобразований в деятельности, а также проявления инициативы и самостоятельных действий. На весь месяц Стрельцам рекомендуется коллективная работа на втором плане без принятия на себя ответственности. В промежуток 16 – 19 октября на Стрельцов будет воздействовать неблагоприятный аспект Марса с Юпитером, из-за которого они могут переоценить свои возможности и попытаться осуществить некие свои идеи, что приведёт к конфликту с коллегами или руководством. Такая же ситуация может возникнуть и в отношениях с далёкими деловыми партнёрами. Поэтому ничего важного в этот промежуток лучше не предпринимать. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами благоприятный на весь месяц. Период подходит для совместной деятельности, заключения сделок, решения текущих вопросов. Также это подходящий момент для обращения в юридические организации, официальные органы. Финансовая деятельность в октябре тоже характеризуется как успешная. Здесь только в третьей декаде, в промежуток 26 – 28 октября возникнет опасность финансовых потерь. Не следует в этот момент вступать в споры, принимать на себя ответственность, проявлять инициативу. Важное решение должны принять другие. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно. Материальное положение тоже благополучное.

У Стрельцов-женщин гороскоп в профессиональном плане преимущественно благоприятный, но в начале, середине и конце месяца на короткое время проявят себя скопления напряжённых аспектов. В основной деятельности трудности ожидаются 1 – 3 и, возможно, 6 октября (суббота). В эти дни на Стрельцов негативно будут влиять аспекты Солнца, из-за чего они подвергнутся воздействию различных неблагоприятных обстоятельств, а также окажутся неспособны сосредоточиться на проблемах. Рекомендуется все важные дела перенести на другие дни, тем более что на всё остальное время прогноз положительный. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят 1 – 2 и 10 октября. Здесь тоже будет ощущаться негативное влияние Солнца. Прогноз на вторую и третью декады благоприятный. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается как успешное, за исключением промежутка 15 – 18 октября, когда Стрельцы попадут под влияние напряжённого аспекта Марса с Юпитером. Этот момент неблагоприятен для расширения сферы деловых интересов, ведения переговоров, создания новых предприятий, начала проектов. Также в эти дни не следует проявлять инициативу и действовать самостоятельно. Прогноз по финансам положительный на первую половину месяца, а во второй сложности ожидаются в промежутках 15 – 18 и 27 – 31 октября. В конце месяца напряжённый Марс будет подталкивать Стрельцов к принятию поспешных решений, возможно, под влиянием эмоций. Все финансовые операции следует отложить. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутков 1 – 2 и 5 – 6 октября. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно, но 15 – 18 октября обстановка окажется неподходящей. Материальное положение благополучное, кроме 1 – 2 и 10 октября.

В первой декаде октября у Стрельцов-мужчин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 1 – 5 октября. Основная работа характеризуется негативно.

У Стрельцов-женщин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансам. В основной работе трудности ожидаются 1 – 3 и 6 октября, а при взаимодействии с местными деловыми партнёрами – в промежутки 1 – 2 и 10 октября.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин остаётся благоприятным прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Основная работа и взаимодействие с далёкими партнёрами оцениваются отрицательно.

У Стрельцов-женщин гороскоп даёт полностью положительный прогноз по выполнению основных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При работе с далёкими деловыми партнёрами и в финансовой сфере трудности возникнут 15 – 18 октября.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин сохраняется положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Основная работа, взаимодействие с далёкими партнёрами и сфера финансов характеризуются преимущественно негативно.

У Стрельцов-женщин позитивно оцениваются основная работа, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. В финансовой деятельности затруднения возможны в промежуток 27 – 31 октября.

Козерог

В гороскоп на октябрь у Козерогов-мужчин заметную роль играют напряжённые аспекты Юпитера и Венеры, которые проявят себя в первой половине и конце месяца в сфере финансов, а также при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами – в первой половине октября. Козероги в этот период рискуют оказаться легкомысленными в отношении к профессиональным обязанностям, склонными к принятию непродуманных решений, преувеличению своих возможностей. Поэтому до 16 октября при работе с партнёрами лучше избегать соблазнов и не принимать важных решений. Всю важную деятельность следует перенести на вторую половину месяца. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 16 – 25 октября. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный на весь месяц. Небольшие кратковременные затруднения возможны только в первой декаде, 1, 6 и 10 октября. В эти дни не следует заниматься сложной интеллектуальной работой и принимать важные решения. Наилучшее время для работы – вторая декада, когда гармоничный Уран создаст благоприятные внешний условия. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами тоже положительный. Здесь только 10 числа не следует идти наперекор обстоятельствам или вступать в спор с партнёрами или коллегами. Период подходит для заключения сделок, а также обращения в официальные органы и юридические организации. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, за исключением промежутков 2 и 10 – 11 октября. Материальное положение благополучное.

На Козерогов-женщин напряжённые аспекты окажут меньшее влияние, чем на мужчин. При сотрудничестве с далекими деловыми партнёрами опасность представляет только промежуток 9 – 13 октября, когда, из-за аспекта Марса с Юпитером, сложатся неблагоприятные условия для расширения бизнеса, создания новых предприятий и начала внедрения различных проектов. Марс будет подталкивать Козерогов к самоуверенности и принятию поспешных решений. Судя по гороскопу, в этот момент необходимо приостановить всю работу, не принимать самостоятельных решений и не участвовать в коллективной деятельности. После 13 числа ситуация исправится и дальше будет только улучшаться. Для решения финансовых вопросов не подходит первая декада и конец месяца, 29 – 31 октября. В первой декаде на Козерогов будет влиять Венера, склоняя к пренебрежению обязанностями и легкомыслию. Также возможно появление в этот момент обманчивых перспектив. А в конце месяца проявится негативное влияние Марса и Плутона. В это время возможно возникновение неблагоприятных обстоятельств и принятие поспешных (и неудачных) решений. Плодотворный период ограничивается промежутком 14 – 28 октября. Прогноз по основной работе положительный, за исключением 30 – 31 октября (тоже из-за Марса). Сотрудничество с местными деловыми партнёрами на весь месяц характеризуется как полностью успешное. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутков 2 и 10 – 11 октября. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение тоже благополучное.

В первой декаде октября у Козерогов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами небольшие трудности могут возникнуть 1,8 и 10 октября. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами и финансовой деятельности преимущественно негативный.

У Козерогов-женщин основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами будут успешными. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходит промежуток до 8 октября. Прогноз по финансовой деятельности в основном отрицательный.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин полностью положительный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для взаимодействия с далёкими партнёрами и решения финансовых вопросов не подходит промежуток 11 – 15 октября.

У Козерогов-женщин гороскоп тоже положительно оценивает основную профессиональную деятельность и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. При взаимодействии с далёкими партнёрами и решении финансовых вопросов сложности ожидаются 11 – 13 октября.

В третью декаду у Козерогов-мужчин сохраняется благоприятный прогноз для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами тоже характеризуется как успешное. Прогноз по финансам положительный до 26 октября и негативный на остальное время.

У Козерогов-женщин полностью благоприятный прогноз для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами. В основной работе затруднения возможны 30 – 31 октября, а в сфере финансов – в промежуток 28 – 31 октября.

Водолей

В течение всего октября на Водолеев-мужчин будет негативно воздействовать аспект Плутона с Сатурном. Он повлияет на финансовую сторону деятельности, а также будет препятствовать работе с далёкими деловыми партнёрами. В этих направлениях Водолеев ожидают многочисленные трудности, как объективного характера, так и субъективного, связанного с недостатком возможностей влиять на ситуацию. В этот период ожидаются конфликты с руководством, коллегами, партнёрами, либо значительные трудности в коллективной, совместной деятельности. По этой причине месяц не подходит для продвижения в карьере, и Водолеям нужно будет предпринимать дополнительные действия для укрепления своего профессионального положения. Не следует в октябре браться за ответственную работу, заключать договоры, начинать новое дело. Также гороскоп негативно оценивает перспективы командировок, дальних поездок. Только в промежуток 25 – 29 октября Водолеи могут достичь ограниченного успеха. Прогноз по финансам негативный на весь месяц. В то же время гороскоп положительно оценивает выполнение основных профессиональных обязанностей. Здесь только 1 октября не следует предпринимать ничего важного – лучше отложить дело на любой другой день. В этом направлении работы Водолеям будет помогать гармоничный Юпитер. Также положительно характеризуется сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Здесь только промежуток 4 – 8 октября заключает в себе опасность принятия поспешных решений – обстоятельства будут благоприятствовать этому, но Водолеям лучше сдерживать себя, не поддаваясь соблазну быстро достичь успеха. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 6 – 7 и 29 – 30 октября. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются негативно. Материальное положение благополучное, кроме промежутка 15 – 18 октября.

У Водолеев-женщин в гороскопе заметную роль играют напряжённые аспекты Урана с Меркурием и Юпитера с Солнцем. Они негативно повлияют на выполнение основных профессиональных обязанностей и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для продвижения в основной работе не подходит весь месяц, кроме 1 и 31 октября, а для взаимодействия с партнёрами благоприятен только промежуток 1 – 5 октября, и ещё 31 октября. У Водолеев в этом месяце будут ослаблены интеллектуальные способности, поэтому они будут испытывать трудности при работе с информацией, изучении сложных документов, а также в общении с деловыми партнёрами и коллегами. Кроме того, возможны различные неожиданные происшествия и сбои в работе. Месяц не подходит для выполнения ответственной работы, начала новых проектов, организационных преобразований на производстве. Также в это время не следует заниматься юридическими проблемами и обращаться в официальные органы. В то же время гороскоп даёт полностью положительный прогноз для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Урана с Юпитером указывает на существенные возможности расширения сферы деловых интересов и продвижения в работе. Период подходит для установления новых деловых отношений, заключения договоров, начало нового проекта. Положительно оцениваются перспективы командировок, дальних проектов. Возможны неожиданные позитивные события. Также благоприятен прогноз по финансам – здесь только в промежуток 26 – 27 октября не следует проявлять инициативу, принимать решения. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений дл 13 октября отрицательные, а далее, за исключением 25 – 26 октября, благоприятные. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде октября у Водолеев-мужчин, за исключением 1 октября, положительно характеризуется основная работа. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 4 – 8 октября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности отрицательный.

У Водолеев-женщин прогноз по основной профессиональной деятельности отрицательный, кроме 1 октября. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 1 – 5 октября. Прогноз по взаимодействию с деловыми партнёрами и финансовой деятельности положительный.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин гороскоп даёт благоприятный прогноз по основной работе. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения могут возникнуть 15 октября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности негативный.

У Водолеев-женщин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности, и полностью отрицательный прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин остаётся положительным прогноз по основной работе и становится полностью благоприятным прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходит только промежуток 25 – 29 октября. Финансовая деятельность характеризуются негативно.

У Водолеев-женщин отрицательный прогноз по основной деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами – оба за исключением 31 октября. Взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуется как успешное, а для финансовых операций не подходит промежуток 26 – 27 октября.

Рыбы

В октябре гороскоп у Рыб-мужчин по-прежнему преимущественно неблагоприятный. Значительное влияние в нём имеют напряженные аспекты Сатурна с Луной и Ураном, Венеры с Юпитером и Сатурном, Марса с Плутоном. В наибольшей степени это влияние отразится на выполнении основных профессиональных обязанностей: вплоть до 26 октября прогноз по этому направлению полностью отрицательный. Период не подходит для осуществления крупных проектов, обновления деятельности, а также Рыбам лучше воздержаться от инициативы, самостоятельности и принятия на себя ответственности. Всю важную работу желательно отложить на последние дни месяца. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами тоже в основном негативный. Рыб ожидает значительно количество трудностей и препятствий в работе. Наилучший период для деятельности – вторая декада, но рекомендуется ограничиться текущей работой, разовыми операциями. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами, наоборот, преимущественно, положительный. Только 1 – 3 октября в отношениях с партнёрами ожидаются трудности. Не следует в эти дни проводить переговоры. Дальше ситуация исправится, и работа будет идти с постепенным улучшением. Для решения финансовых вопросов непригоден этот же промежуток 1 – 3 октября и, кроме того, большая часть третьей декады – с 24 числа и до конца месяца. Таким образом, кроме работы с местными партнёрами, деловая активность в этом месяце нежелательна. Ситуация в доме, отношения с близкими до 26 октября напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений такой же. Материальное положение благополучное, кроме 1 – 3 и 29 – 31 октября.

У Рыб-женщин гороскоп преимущественно неблагоприятный. В астрологическом фоне сохраняет своё влияние напряжённый аспект Нептуна с Марсом, и, кроме него, там присутствуют напряжённые аспекты ближних планет с Юпитером, Сатурном и Плутоном. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей на первую декаду, до 11 октября, положительный – но лишь благодаря гармоничным аспектам Венеры. Как только они прекращают действовать, ситуация в гороскопе становится неблагоприятной для работы, и сохраняется такой до конца месяца. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами тоже в основном негативный: разовые успешные операции возможны в первую декаду, а со второй половины месяца вся эта деятельность, по гороскопу, будет неудачной. Финансовая деятельность в октябре тоже не рекомендуется: никаких успехов не ожидается, Рыбы постоянно будут наталкиваться на разнообразные препятствия, поэтому всю эту деятельность лучше свести к необходимому минимуму. Единственный положительный прогноз – по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В течение всего месяца эта деятельность будет успешной. Гармоничный аспект Венеры с Меркурием задаст в отношениях с ними нужную тональность, а далее гармоничный Марс будет поддерживать её, обеспечивая динамичность работы. Ситуация в доме, отношения с близкими до 19 октября благополучные, а дальше возникнет некое напряжение, но оно будет небольшим. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, за исключением промежутка 15 – 16 октября. Материальное положение преимущественно благополучное, но 1 – 3 и 12 – 16 октября возможны трудности.

В первой декаде октября у Рыб-мужчин полностью отрицательный прогноз по основной работе. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов не подходит промежуток 1 – 3 октября. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами в основном отрицательный.

У Рыб-женщин положительно оцениваются основная деятельность и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансам отрицательный.

Во второй декаде у Рыб-мужчин остаётся негативным прогноз по основной работе. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также финансовая деятельность оцениваются как успешные. У Рыб-женщин основная деятельность, сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и сфера финансов характеризуются негативно. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами положительный.

В третьей декаде у Рыб-мужчин полностью благоприятный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для выполнения основной работы не подходит промежуток 21 – 25 октября (на вторую половину декады прогноз благоприятный). Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансам негативный.

У Рыб-женщин по-прежнему отрицательно характеризуются основная работа, сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и сфера финансов. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами положительный.

Москва, Денис Вербицкий

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