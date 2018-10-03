Челябинские музыканты выступят в защиту животных

Челябинск присоединился ко Всероссийскому фестивалю «Рок в защиту животных».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в октябре почти в 70 городах России – от Владивостока до Калининграда – пройдут концерты в поддержку тех, кто не может за себя постоять. «Мы верим, что Россия – гуманная страна ,и ждём принятия закона о защите животных! Взываем ко всем гражданам поддержать эту волну фестивалей против жестокости», – заявили организаторы.

Все собранные средства обещают направить на создание приютов и поддержку уже действующих питомников.

В Челябинске деньги пойдут на приют для бездомных животных «Волчок».

«Клубы дают площадки, музыканты на них играют, слушатели приобретают билеты на концерт, а вырученные средства передаются в приюты, – объясняют принцип акции устроители. – И не забывайте – это делается не только ради кисок и собачек. Это делается, потому что мы люди. А когда люди собираются и начинают делать что-то хорошее, то и боги за них радуются, и жизнь наполняется смыслом».

Концерт состоится 4 октября в клубе OZZ.

Челябинск, Павел Зварзин

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