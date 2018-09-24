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Понедельник, 24 сентября 2018, 14:03 мск

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Прокуратура потребовала закрыть челябинский завод

Челябинская природоохранная прокуратура потребовала приостановить деятельность опытного механического завода за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, природоохранный прокурор требует наказать предприятие, продолжившее нарушать закон.

Еще в 2017 году было проверено исполнение природоохранного законодательства об охране атмосферного воздуха обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский опытный механический завод», осуществляющим производство высокотемпературных строительных материалов.

В связи с выявленными нарушениями обязательных экологических требований директор общества получил представление об устранении нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха. Кроме того, предприятие оштрафовали на 120 тысяч рублей.

Однако в ходе проведенной в порядке контроля в 2018 году проверки установлено, что предприятием меры прокурорского реагирования проигнорированы, завод продолжает осуществлять производственную деятельность, связанную с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух в процессе хозяйственной деятельности, в отсутствие согласованного проекта нормативов предельно-допустимых выбросов, утвержденных нормативов выбросов и специального разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу.

Мероприятия по сокращению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий в нарушение требований федерального законодательства с министерством экологии Челябинской области не согласованы.

По итогам проверки Челябинским природоохранным прокурором в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для решения вопроса об административном приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Руководителю предприятия природоохранным прокурором внесено представление с требованиями об устранении нарушений природоохранного законодательства и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле Челябинской природоохранной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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