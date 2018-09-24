В Челябинске шкафчики рухнули на трехлетнего ребенка

В челябинском детском саду шкафчики упали на воспитанницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, инцидент произошел еще 18 сентября в детском саду в Центральном районе областного центра. В результате получила травму головы 3-летняя девочка.

С учетом обстоятельств произошедшего, материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки.

По предварительным данным, на ребенка, который находился в раздевалке без присмотра взрослых, упали шкафчики с одеждой. Ребенок доставлен в больницу для указания необходимой медицинской помощи.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц дошкольного заведения, ответственных за обеспечение режима безопасности детей. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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