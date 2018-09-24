В Магнитогорске тигр рухнул во время выступления

В Челябинской области тигр упал в обморок во время выступления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День, инцидент произошел 23 сентября в Магнитогорском цирке во время шоу дрессировщиков Багдасаровых.

По словам очевидцев, тигр два раза прыгнул через горящие кольца, после чего забился в конвульсиях. Зрители цирка отмечают, что состояние животного походило на эпилепсию.

«Это было ужасно! Дети испугались, кричали: «Он умер?». Некоторые зрители даже вышли из зала. Все очень переживали за тигра», – цитирует одну из горожанок u24.ru.

Тигра пытались привести в себя, поливая водой. Наконец, дрессировщик просто схватил животное за хвост и оттащил к клетке, где вылил на него еще ведро воды. После того, как тигр встал, его загнали в клетку, а представление продолжилось, как будто ничего не произошло.

Челябинск, Виктор Елисеев

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