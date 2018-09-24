Директор «мусорного» МУПа в Челябинске ушел в отставку

Директор челябинского МУП «Горэкоцентр» покидает свой пост.

Как сообщили РИА «Новый День в пресс-службе мэрии Челябинска, глава города заявление директора МУП «Горэкоцентр» Игоря Галичина об увольнении по собственному желанию.

С 25 сентября исполнять обязанности директора будет Дмитрий Никишин, ранее возглавлявший отдел управления отходами и контроля управления экологии и природопользования администрации Челябинска.

Напомним, ранее МУП «Горэкоцентр» был главным оператором рынка обращения твердых коммунальных отходов в областном центре, а также поддерживал работу Челябинской городской свалки. Однако, летом суд лишил предприятие лицензии по обращению с ТКО, а 11 сентября свалку официально закрыли.

После этого в Челябинске начался самый настоящий мусорный коллапс: часть перевозчиков (связанных с братом директора МУП, экс-министром экологии региона Александром Галичиным) отказались возить ТКО в Полетаево по прежнему тарифу, и городские дворы погрязли в мусоре. «Горэкоцентр» оказался вынужден искать новых подрядчиков, однако решить проблему раньше, чем к началу октября, вряд ли окажется возможным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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