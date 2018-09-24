В центре Челябинска вспыхнул крупный пожар

Челябинские пожарные ликвидировали крупный пожар в центре города.

Как сообщили РИА «Новый День в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня на центральный пункт пожарной связи начали поступать многочисленные звонки от очевидцев: горит заброшенное неэксплуатируемое трехэтажное здание в Калининском районе.

Через 7 минут подразделения Челябинского пожарно-спасательного гарнизона производили боевое развертывание на месте вызова. Конструктив здания – пустотные перегородки и деревянные перекрытия – способствовал быстрому распространению огня на кровлю, поэтому к месту оперативно прибыли дополнительные силы и средства.

Для ликвидации пожара было создано два боевых участка (с северной и южной стороны), работали четыре ствола, два из которых подавали огнетушащие вещества в очаг (на кровлю) через рукавную линию, проложенную по автолестнице. Существовала реальная угроза обрушения.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. Угрозы соседним зданиям нет. Помимо сотрудников МЧС в ликвидации последствий происшествия были задействованы подразделения ГИБДД, энергослужба.

«Надо отметить, что челябинским огнеборцам уже неоднократно приходилось тушить данный дом. Причиной предыдущего пожара послужил человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем лиц без определенного места жительства. Причину сегодняшнего пожара установят сотрудники отделения дознания», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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