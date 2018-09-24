В Челябинске заголосят сирены

В Челябинске пройдет проверка систем оповещения.

Как сообщили РИА «Новый День в пресс-службе правительства Челябинской области, 26 сентября в 11:30 в Челябинске будут включены 138 электросирен и громкоговорителей для проверки систем оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Напомним, первая проверка оборудования, в ходе которой был выявлен ряд технических замечаний, прошла в марте. В настоящее время все неполадки по заявлению подрядчика устранены. В среду состоится повторный запуск.

«Прошу людей не волноваться, это плановая проверка. С МЧС запуск сирен согласован, если возникнут вопросы, не стесняйтесь, звоните по номеру 112», – пояснил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

Челябинск, Виктор Елисеев

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