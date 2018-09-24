В Челябинске завели уголовное дело после избиения школьника

Следователи выясняют обстоятельства избиения родителем школьника учащегося одной из челябинских школ.

Как сообщили РИА «Новый День в следственном управлении СКР по Челябинской области, расследуется уголовное дело, переданное из органов внутренних дел, в отношении местного жителя, подозреваемого в угрозе убийством.

По версии следствия, днем 20 сентября в одной из школ Металлургического района Челябинска мужчина нанес удары в область живота 11-летнему школьнику. У ребенка накануне была ссора с сыном подозреваемого.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения, в соответствии с совершенными деяниями, и избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за обеспечение режима безопасности детей на учебных занятиях.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.09.18

В Челябинской области продолжает действовать режим НМУ. / В Челябинске заголосят сирены. / В центре Челябинска вспыхнул крупный пожар. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»