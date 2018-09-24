В Челябинской области глухарь приземлился на детскую площадку

В южноуральском муниципалитете глухарь приземлился на детской площадке.

Как сообщили РИА «Новый День в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел вчера, 23 сентября, в Усть-Катаве.

Спасатели Усть-Катавского отряда поисково-спасательной службы министерства общественной безопасности Челябинской области выезжали на вызов в спортивный комплекс города. На площадку, где занимались дети, приземлился глухарь.

Улетать он не собирался, а своим присутствием мешал и пугал ребят. Потребовалась помощь спасателей. Прибыв в спорткомплекс, они растянули сетку и поймали птицу. Логичным решением стало выпустить глухаря на волю. Но на деле все оказалось не так просто. У птицы было перебито крыло, и понадобилась помощь ветеринарного врача. Сейчас птица находится под присмотром профессионалов. Впоследствии, после выздоровления, пациент будет доставлен спасателями Усть-Катава по «месту прописки» и выпущен на волю.

Как рассказал Александр Фокеев, ответственный за работу со СМИ Усть-Катавского отряда поисково-спасательной службы, этот случай не единичный. 10 лет назад глухарь, явно не ориентируясь в пространстве, пробил европейский стеклопакет, влетев в квартиру. Птица упала на хозяйку, мирно спавшую в это время. Глухарю тоже понадобилась помощь ветеринара и после лечения, птица была выпущена на волю.

Челябинск, Виктор Елисеев

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