На челябинской трассе у машины «улетел» капот

В Челябинске у автомобиля на полном ходу отлетел капот.

Как передает корреспондент РИА «Новый День, инцидент произошел на минувшей неделе в Ленинском районе областного центра и попал на видео регистратора, установленного в салоне одного из автомобилей, следовавших позади.

У машины ВАЗ-2107, следовавшей в сторону центра, на полном ходу отлетел капот. «Я ехала из Ленинского по улице Дзержинского, в сторону центра, за «семеркой», и сначала хотела перестроиться за ним, но не стала этого делать. Двигаясь по мосту, начала набирать скорость, и увидела, как от машины отлетел капот. В этот момент я ехала на мосту по левому ряду. На записи видно, что «семерка» остановилась», – цитирует «Первый областной» очевидицу происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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