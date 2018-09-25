На Южный Урал надвигается резкое похолодание

Синоптики предупредили южноуральцев о дождях и резком похолодании.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометеоцентре, в четверг, 27 сентября, в регионе существенно понизятся дневные температуры.

Так, еще в среду днем по области днем ожидается +18, +23 градуса. Однако уже на следующий день столбик термометра не поднимется выше +13, +18 градусов Цельсия, а в горах температура воздуха упадет до +8 градусов. Кроме того, начиная с 26 сентября до конца недели в регионе прогнозируются небольшие, местами умеренные дожди. Такая осенняя погода продлится всю вторую половину последней недели сентября, а также и всю следующую неделю.

В Челябинске сегодня и завтра днем ожидается +20, +22 градуса. В четверг начнется череда дождей, которая протянется до начала следующей недели, а дневная температура упадет до +13, +15 градусов Цельсия. К концу недели температура продолжит падать, а среднесуточные температуры опустятся ниже +8 градусов. Так что не исключено, что уже в первых числах октября в областном центре начнется новый отопительный сезон.

Челябинск, Виктор Елисеев

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