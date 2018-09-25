В Челябинске пятилетний ребенок уселся на подоконник открытого окна многоэтажки

В Челябинске спасатели сняли с подоконника восьмого этажа пятилетнего мальчика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел вчера, 24 сентября, в одной из новостроек Центрального района Челябинска.

На центральный пункт пожарной связи пришло сообщение: в открытом окне восьмого этажа жилого дома на подоконнике сидит маленький ребенок. Уже через пять минут помощник начальника караула 11-й пожарно-спасательной части Александр Согрин дал указание разворачивать автолестницу для подъема к малышу. Ребенок, им оказался мальчик лет пяти, сообщил пожарным-спасателям, что дома никого нет. Огнеборцам понадобилось четыре минуты, чтобы произвести эвакуацию мальчугана по автолестнице и передать сотрудникам полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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