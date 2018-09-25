Имущество компаний семьи вице-спикера южноуральского парламента арестовано

Суд арестовал имущество компаний, принадлежащих семье первого зампреда Законодательного собрания Челябинской области Юрия Карликанова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение Арбитражный суд Челябинской области вынес вчера, 24 сентября.

На этот раз арестовано имущество тех компаний, на которые ранее были выведены активы в рамках банкротства общества «Регионснабсбыт». «Общая сумма стоимости арестованного имущества на сегодняшний день, по предварительным оценкам, составляет порядка 400 миллионов рублей. Этого пока не достаточно для того, чтобы покрыть все имущественные претензии к Карликанову со стороны независимых кредиторов общества «Регионснабсбыт», объем которых составляет порядка 800 миллионов рублей. Поэтому будем искать дальше», – заявил представитель конкурсного управляющего, управляющий партнер адвокатского бюро «ЛЕ-АРМ» Евгений Чуркин.

Арест имущества произведен в рамках привлечения группы лиц к субсидиарной ответственности в деле одного из предприятий Юрия Карликанова – общества «Регионснабсбыт», которое с 2014 года находится в процедуре банкротства.

Кроме самого Юрия Карликанова к субсидиарной ответственности также привлекаются его сын Денис Карликанов, дочь Юлия Александрова и Игорь Плотников – наемный директор нескольких компаний Карликанова. На их активы также наложен арест.

К ответственности на сегодняшний день привлекаются и юристы Карликанова, которые, по мнению конкурсного управляющего, участвовали в выводе активов. Так, должно быть арестовано имущество Лилии Мирзаяновой, настаивает он. В отношении Мирзаяновой подано также заявление о возбуждении уголовного дела.

Представителю конкурсного управляющего смог убедить суд в существовании группы лиц, которые действуют в едином имущественном интересе, производят свои действия согласовано, а также в наличии угрозы вывода активов из-под требований кредиторов. «Суть возражений представителей ответчиков заключалась в опровержении тезиса о существовании группы лиц, и поэтому, по их мнению, требования нужно рассматривать в отношении каждого юридического лица в отдельности – это их постоянная позиция, – поясняет представитель конкурсного управляющего управляющий партнер адвокатского бюро «ЛЕ-АРМ» Евгений Чуркин. – А мы говорим, что группа есть и доказываем это, в том числе, решением суда, которым данный факт был ранее установлен. Также мы дополнили группу компаниями «Нерудтехнологии» и «Нерудпром», которые с недавних пор являются держателями основных активов группы Карликанова. Контролирующими лицами этих компаний являются дочь Юрия Карликанова – Юлия Александрова и Игорь Плотников. Таким образом, речь идет в целом о группе и их имущественном комплексе, который находится под контролем Юрия Раифовича. Поэтому обеспечительные меры правильно применять в отношении единого имущественного комплекса».

Как сообщалось ранее, 25 июня этого года определением Арбитражного суда был наложен арест на ряд объектов имущественного комплекса первого зампредседателя Законодательного собрания Челябинской области Юрия Карликанова, однако, по заявлению конкурсного управляющего, этой суммы было явно недостаточно для того, чтобы покрыть требования независимых кредиторов в сумме порядка 800 миллионов рублей. Основными кредиторами являются ИФНС (сумма требований порядка 130 миллионов рублей) и город в виде неуплаты в бюджет средств за аренду земельных участков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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