Общественники: власти Челябинска превращают «Академ» в гетто

Урбанистов возмутил проект планировки челябинского микрорайона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты инициативной группы «Челябинский урбанист» выступили с резкой критикой проекта планировки микрорайона «Академ Риверсайд», утвержденного вчера, 24 сентября, мэром города Евгением Тефтелевым. Общественники уверены: реализация планов городских властей превратит территорию, где живут тысячи семей, в гетто.

«Безумная машина «дорожной революции» продолжает обесценивать недвижимость в Челябинске. Либо остановите их, либо продавайте квартиру», – призвали активисты горожан в социальных сетях.

Наибольшее возмущение урбанистов вызвали планы оцепить весь микрорайон подземными переходами. «Это новый район с тысячами молодых семей. Они покупали квартиру рядом с рекой, напротив городского бора. Но дорога в парк теперь будет лежать через пару подземных переходов. Расскажите это мамам с колясками и всему северо-западу, жители которого едут в лес на велосипедах именно через эти перекрестки», – пишут общественники.

При этом никакой реальной пользы подземные переходы не принесут, уверены активисты. «Я не понимаю, чего они добиваются. Ускорить время передвижения на машине до дома на пару минут? Чтобы что? Чтобы сидеть в своей панельке, смотреть на двор-парковку и гулять по подземным переходам? Почему люди, принимающие решения в нашем городе, настолько безумны в своих дорожных стремлениях? Неужели они не видят, насколько убогой становится городская среда из-за их решений?» – заявляют они.

Реализация планов чиновников не принесет ничего, кроме ухудшения городской среды, настаивают общественники. «Если вокруг Академа появится цепь подземных переходов, уже не будет стоять вопрос «превратится ли район в гетто». Вопрос будет другой – «насколько быстро он им станет», – предупреждают они.

Челябинск, Виктор Елисеев

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