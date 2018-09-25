Все кандидаты на пост мэра Миасса прошли во второй тур конкурса

Конкурсная комиссия на выборах мэра Миасса не стала снимать кандидатов с первого раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Миасса состоялось сегодня, 25 сентября.

Члены комиссии не нашли причин для отклонения претендентов на пост градоначальника по результатам рассмотрения пакетов документов.

Таким образом, все девять кандидатов прошли во второй тур выборов мэра. На пост главы Миасса по-прежнему претендуют исполняющий обязанности главы Миасса Григорий Тонких, бывший мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин, пенсионер силовых органов Александр Иванов, руководитель Центра коммунального обслуживания и благоустройства Миасса Валентина Комкова, предприниматель, руководитель ООО «УПТК Треста «УралАвтострой» Владимир Антонов, директор ООО «Черновской хлеб» Иван Воскобойников, руководитель Центрального территориального округа Сергей Варфоломеев, специалист отдела муниципальной собственности управления по имуществу и земельным отношениям администрации города Татьяна Якимова и директор миасского ООО «Фурнилэнд» Виктор Толкунов.

По информации NewsMiass, следующее заседание конкурсной комиссии состоится завтра, 26 сентября. Выборы главы города намечены на ближайшую сессию собрания депутатов Миасса, запланированную на 28 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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