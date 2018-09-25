В СКР раскрыли подробности задержания в Челябинске экс-полицейского, уволенного за кражу

Следователи рассказали, за что был уволен челябинский полицейский.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, расследуется уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела полиции «Калининский» УМВД РФ по Челябинску, подозреваемого в совершении кражи.

По версии следствия, утром 24 августа челябинец, служивший в то время в правоохранительных органах, забрался в квартиру горожанина, вскрыв дверь с помощью подбора ключа. Из помещения он похитил деньги и личные вещи жильца на сумму более 55 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. Из органов внутренних дел он был уволен по отрицательным мотивам, уточнили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Экс-полицейский задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. В ходе расследования уголовного дела следователем в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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