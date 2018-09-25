В Челябинской области поправят законодательство о социальной поддержке старшего поколения

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский внес предложения по улучшению социальной поддержки людей старшего поколения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, размер расходов областного бюджета для реализации мер социальной защиты по достижения пенсионного возраста превысит 5 миллиардов рублей.

По инициативе губернатора Бориса Дубровского правительство Челябинской области на этой неделе предложило на утверждение законодательного собрания региона изменения в ряд региональных законов, направленные на улучшение социальной поддержки людей старшего поколения.

«Поправки необходимо принять, чтобы гарантировать уровень социальной поддержки южноуральцев с учетом адаптации к новым требованиям пенсионной системы страны. Бюджет Челябинской области социально ориентирован, и для обеспечения мер социальной поддержки у нас есть возможности», – подчеркнул Борис Дубровский.

Направленные главой региона предложения устанавливают, что региональные льготы будут предоставляться с 60 лет для мужчин и с 55 лет для женщин и не будут привязаны к параметрам пенсионного возраста. Речь идет о ежемесячных денежных выплатах ветеранам труда, ветеранам военной службы; 70-процентной скидке на проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении, 50-процентной скидке на проезд на общественном транспорте для садоводов; единовременной материальной помощи на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования неработающим одиноко проживающим супружеским парам, в которых один из супругов достиг возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), а второй является ветераном Великой Отечественной войны.

Соответствующие поправки будут рассмотрены и утверждены депутатами регионального парламента на этой неделе, очередное заседание состоится в четверг, 27 сентября.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин дал поручение позаботиться о том, чтобы люди предпенсионного возраста были социально защищены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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