На вокзале в Челябинске разлилась соляная кислота

В Челябинске на вокзале ликвидировали течь из емкости с соляной кислотой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, инцидент произошел сегодня, 25 сентября, в 06:30 по местному времени на станции «Челябинск-Главный».

В грузовом парке была выявлена течь соляной кислоты из емкости, находящейся в контейнере в составе грузового поезда. Платформа с контейнером была отцеплена и отправлена на специальные пути для устранения неисправности. На месте работал пожарный поезд станции Челябинск-Главный. В 11:56 по местному времени течь была устранена, груз перелит в другую емкость. Почва рядом с местом утечки обработана сорбентом. Угрозы экологической безопасности нет.

На движение пассажирских поездов на станции происшествие не повлияло.

Причины устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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