Замначальника дистанции РЖД отделался «условкой» за гибель рабочего

В Челябинской области осужден бывший заместитель начальника Бердяушской дистанции пути Южно-Уральской железной дороги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, бывший заместитель начальника Бердяушской дистанции пути Южно-Уральской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Следствием и судом установлено, что 17 августа 2017 года мужчина, занимая должность заместителя начальника Бердяушской дистанции пути и являясь ответственным за обеспечение безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, направил работников бригады по неотложным работам Бердяушской дистанции для выполнения работ по регулировке ширины колеи на 2 – 3 пикетах 4 километра перегона «Речная – Бердяуш», которые в соответствии с договором должны были выполняться иной коммерческой организацией.

В результате нарушений обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в этот же день на 3 пикете 4 километра перегона «Речная – Бердяуш» грузовым поездом травмированы два монтера ЮУЖД, которые выполняли на этом участке железной дороги ремонтные работы. Впоследствии один из монтеров пути от полученных травм скончался.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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