В Челябинской области подал в отставку еще один глава муниципалитета

Руководитель еще одного района Южного Урала подал в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Еткульского муниципального района Василий Головчинский написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Причиной ухода чиновник назвал состояние собственного здоровья.

«Заявление об отставке на имя губернатора области поступило вчера. Сейчас мы ожидаем поступление заявление в собрание депутатов, – цитирует «Первый областной» председателя собрания депутатов Еткульского района Игоря Михайлова. – Завтра состоится плановое заседание собрания, и если в течении сегодняшнего дня поступит заявление, то будет рассмотрено прекращение полномочий». В настоящий момент обязанности главы исполняет Юрий Кузьменков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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