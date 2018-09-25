Южноуральские аграрии собрали полтора миллиона тонн зерна

В Челябинской области намолотили зерна больше всех в Уральском федеральном округе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, из четырех миллионов тонн зерна, собранных в Уральском федеральном округе, на Южном Урале намолочено полтора миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур.

По данным на 25 сентября уже убрано 80% зерновых полей, обмолотить осталось 280 тысяч гектаров. На темпах уборки благоприятно сказывается теплая и сухая погода, а также возможность использования мощной широкозахватной техники – комбайнов и жаток, приобретение которых субсидируется за счет областного бюджета по решению губернатора Бориса Дубровского.

В целом в УрФО убрано 70% зерновых. В Курганской области намолочено 1 миллион 145 тысяч тонн зерна, 856 тысяч тонн – в Тюменской и 529 тысяч тонн – в Свердловской. По темпам уборки челябинцев опережают только свердловчане, но им нужно в этом году обмолотить 307 тысяч гектаров зерновых, южноуральцам в 4 раза больше – 1 миллион 394 тысячи гектаров.

«Аграрии Челябинской области в полном объеме обеспечивают продовольственные потребности региона в зерне, а также южноуральскую перебатывающую промышленность бесперебойными поставками сырья. Хороший урожай из года в год позволяет даже вывозить продукцию за пределы региона. Это результат системной работы. Только в этом году господдержка отрасли составит около 4 миллиардов рублей, из них 2 миллиарда – из федерального бюджета, 2 миллиарда – из областного. Деньги вкладывались в обновление парка техники, в развитие растениеводства, субсидии направлялись на компенсацию затрат на топливо», – прокомментировал Борис Дубровский успехи южноуральских аграриев.

По территориям области меньше десяти процентов зерновых посевов осталось обмолотить в Брединском, Варненском и Кизильском районах. Урожайность в этом году на юге области в среднем 10-12 центнеров с гектара. Сказалась холодная весна и последующий дефицит осадков. Хорошая урожайность в Чебаркульском районе – в среднем почти 23 центнера с гектара, в районе убрано 64% зерновых. В Сосновском районе собирают по 21 центнеру с гектара, по 16,3 центнера – в Чесменском.

По объему намолота в лидерах – Троицкий район, здесь собрано уже 158 тысяч тонн зерна, убрано 84% площадей. 157 тысяч тонн намолочено в Кизильском районе и 153 тысячи тонн – в Брединском.

«Сегодня наша задача не только обеспечить валовой сбор сельскохозяйственных культур, но и заложить основу для увеличения урожайности в дальнейшем. Этому будет способствовать сохранение господдержки на приобретение техники, элитных семян, удобрений, восстановление залежных земель. Субсидии на эти цели, благодаря поддержке губернатора, правительства и законодательного собрания, регион направляет самостоятельно», – пояснил причины высоких результатов уборочной кампании министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

В хорошем темпе идет уборка картофеля. Уже собрано 97 тысяч тонн «второго хлеба», в хозяйствах осталось убирать 2,5 тысячи гектаров. Овощей собрано пока 8,5 тысяч тонн, убрано 32% посевов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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