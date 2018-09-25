Судья отменил оглашение приговора экс-замгубернатору Челябинской области

В суде решили не оглашать приговор бывшему южноуральскому вице-губернатору Николаю Сандакову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вместо оглашения приговора, которое было запланировано в Советском райсуде на 26 сентября, судья решил вернуть процесс экс-заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова на стадию разбирательства. Как объяснили в суде, судья счел нерешенным вопрос о вещественных доказательствах. После того, как в суде разберут этот формальный момент, процесс вернется к прениям сторон, затем подсудимый выступит с последним словом, после чего назначат дату оглашения приговора.

Напомним, Николая Сандакова арестовали в марте 2015 года. В отношении бывшего вице-губернатора были возбуждены два уголовных дела: по факту мошенничества, а также о взятке в виде бесплатных услуг ЧОП «Питон» по охране жилого дома и установке систем видеонаблюдения. Позднее к обвинениям добавилось подстрекательство к неправомерному доступу к компьютерной информации.

Ранее государственный обвинитель потребовал приговорить Николая Сандакова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 14 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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