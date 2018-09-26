Ростовщики заплатят полсотни тысяч штрафа за оскорбления челябинки в сети

Контора микрозаймов заплатит 50 тысяч рублей за несдержанность коллекторов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, МФК «Лайм-займ», зарегистрированная в Новосибирске, выплатит 50 тысяч рублей штрафа за оскорбительные и нецензурные требования с челябинки возврата долга. К такому решению пришел Калининский районный суд Челябинска, изучив протокол, составленный судебными приставами за совершение микрофинансовой организацией административного правонарушения.

Информация о противоправных действиях МФК поступила в УФССП России по Челябинской области из отдела полиции, куда изначально обратилась горожанка. Согласно заявлению, с февраля 2018 года ей стали поступать телефонные звонки с различных номеров от МФК с требованием уплатить шесть тысяч рублей. Затем на личную страницу в социальной сети к ней обратился некто Аслан Резаев, который в нецензурной уничижающей форме стал требовать возврата денег. Эти сообщения, а также оскорбительные фотоколлажи с персональными данными, которые автор грозился размножить и расклеить на столбах, стали доступны и друзьям женщины.

Судебные приставы, приняв материалы в работу, установили в соцсети IP-адрес аккаунта «Аслан Резаев», а затем у провайдера выяснили, за кем данный адрес зарегистрирован. Получив подтверждение, что данный IP-адрес зарегистрирован за МФК «Лайм-займ», приставы обратились туда с запросом по поводу задолженности челябинки.

Компания подтвердила, что женщина через интернет взяла в кредит 2 тысячи рублей, задолженность по которому на момент проверки составляет более 6 тысяч. С февраля 2018 года возврат долга на основании агентского договора был поручен ООО «Сибирь консалтинг групп», но вопреки этому договору взаимодействие с заемщиком осуществлялось по-прежнему МФК «Лайм-займ» с зарегистрированного за этой организацией IP-адреса, что является нарушением закона о возврате просроченной задолженности.

Психолог, привлеченный к рассмотрению материалов, однозначно установил, что поведение лица, скрывающегося за аккаунтом «Аслан Резаев», является психологическим давлением, которое выражается в оскорблении, унижении чести и достоинства посредством манипуляции чувством стыда.

На составление протокола и его рассмотрение в суде представитель МФК «Лайм-займ» не явился, протокол был рассмотрен в его отсутствие. Суд признал вину микрофинансовой компании и постановил назначить за совершение административного правонарушения штраф в 50 тысяч рублей. В случае нарушения срока добровольной уплаты штраф с МФК «Лайм-займ» будут взыскивать судебные приставы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.09.18

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