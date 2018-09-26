У безработного магнитогорца полиция нашла 5,5 тысяч паленой водки

В Челябинской области полиция конфисковала 5,5 тысяч бутылок контрафактного алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского управления по Магнитогорску выявлен факт незаконного приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными и акцизными марками.

В совершении противоправного деяния подозревается 28-летний местный житель, не имеющий постоянного места работы. В ходе проведенных мероприятий изъята алкогольная продукция в количестве порядка 5 тысяч 400 бутылок общей емкостью свыше 2 тысяч 700 литров на сумму более миллиона рублей.

Следственной частью следственного управления УМВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого пунктом «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.09.18

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