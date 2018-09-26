В Челябинске иномарка сбила на «зебре» двух детей

На окраине Челябинска автомобиль сбил двух маленьких детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 25 сентября, в 16:50 на улице Василевского в Ленинском районе областного центра.

Мужчина с двумя сыновьями – 5 и 7 лет – переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда по дороге неслась «Тойота». 57-летний водитель иномарки решил не слишком снижать скорость.

В итоге оба мальчика были сбиты машиной. Из-за полученных повреждений детей госпитализировали в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.09.18

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