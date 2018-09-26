В Челябинской области во время ремонта больницы «потеряли» больше миллиона рублей

В Верхнем Уфалее при ремонте местной больницы украли больше миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнего Уфалея по информации контрольно-счетной палаты региона провело проверку законности использования бюджетных средств ГБУЗ «Городская больница г. Верхний Уфалей», выделенных на ремонт крыши здания больницы.

Установлено, что в 2017 году медицинское учреждение заключило контракт на выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания больницы с теплым переходом на общую сумму свыше 4,7 миллиона рублей, экономия по итогам аукциона составила 35,7% от начальной цены контракта.

«В ходе проверки установлены фактически невыполненные работы и работы, не предусмотренные сметной документацией, на общую сумму свыше 1 миллиона рублей, что противоречит принципу эффективности бюджетных расходов, предусмотренному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, – рассказали в надзорном ведомстве. – В акте, подписанном заказчиком, подрядчиком и строительным контролем, указаны материалы и работы, объем которых не подтвержден экспертизой».

Материалы прокурорской проверки направлены в ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ход проведения проверки поставлен прокуратурой на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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