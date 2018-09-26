На выборах мэра Миасса осталось четыре кандидата

В финал выборов главы Миасса прошли четыре претендента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», второй тур отбора кандидатур на пост миасского градоначальника прошел сегодня в первой половине дня.

Конкурсная комиссия заслушала всех девятерых претендентов, подававших документы для участия в конкурсе. Напомним, на пост главы Миасса претендовали исполняющий обязанности главы Миасса Григорий Тонких, бывший мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин, пенсионер силовых органов Александр Иванов, руководитель Центра коммунального обслуживания и благоустройства Миасса Валентина Комкова, предприниматель, руководитель ООО «УПТК Треста «УралАвтострой» Владимир Антонов, директор ООО «Черновской хлеб» Иван Воскобойников, руководитель Центрального территориального округа Сергей Варфоломеев, специалист отдела муниципальной собственности управления по имуществу и земельным отношениям администрации города Татьяна Якимова и директор миасского ООО «Фурнилэнд» Виктор Толкунов.

«Собеседование» длилось почти три часа, сообщает NewsMiass. В итоге конкурсная комиссия назвала имена четырех кандидатов, из которых и будут выбирать депутаты городского собрания будущего мэра. В финал прошли Григорий Тонких, Сергей Варфоломеев, Владимир Антонов и Дмитрий Мигашкин.

Выборы пройдут на очередной сессии собрания депутатов Миасского городского округа, намеченные на 28 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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