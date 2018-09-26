Челябинцы продолжают распродавать квадратные метры

Челябинск занял 1-е место по доступности жилплощади на вторичном рынке и 2-е – в новостройках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жилплощадь в новостройках Челябинска летом 2018 года стоила на 5% дешевле, чем квадратный метр на вторичном рынке. При этом жители города чаще всего стремились купить двухкомнатную квартиру на «вторичке». К таким выводам пришли эксперты портала бесплатных объявлений «Авито».

При Челябинск стал лидером по доступности жилья на вторичном рынке. Летом квадратный метр на «вторичке» потерял еще 2% стоимости, остановившись на отметке в 40,2 тысячи рублей. Это самая низкая цена среди всех крупных городов России.

Стоимость «первички» незначительно подросла – на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 38 тысяч рублей. Впрочем, этот рост весьма незначителен и может объясняться инфляционным давлением на себестоимость строительства. К тому же, несмотря на некоторый рост, Челябинск занимает вторую строчку среди самых дешевых «квадратов» новостроек по стоимости.

В пятерку городов с самыми низкими ценами на жилплощадь вошли также Ульяновск, Тольятти, Саратов и Омск. Дороже всего обходятся квадратные метры квартир в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.

В Челябинске, как и в большинстве крупных городов, цена метра жилья в новостройках уступала стоимости метра на вторичном рынке (5%). Разница в стоимости квадратного метра новостроек и «вторички» уменьшилась с 3 тысяч 363 до 2 тысяч 090 рублей.

В целом по России в июне-августе 2018 года метр жилья в новостройках1 стоил 52 тысячи 347 рублей, что на 7% выше цены метра на вторичном рынке – 49 тысячи 064 рублей.

В Челябинске новостроек уступали в ликвидности вторичной недвижимости на 30,4%. Среди всех квартир, продающихся на рынке, самым популярным в городе форматом являлась двухкомнатная квартира на вторичном рынке с долей спроса 32%. Второе и третье места занимали «однушки» (29%) и «трешки» (16%), также из сегмента вторичного жилья. В России по спросу лидировали двухкомнатные квартиры, далее идут однокомнатные и трехкомнатные (вторичный рынок, 32%, 30% и 17% соответственно).

На первом месте по предложению в городе лидировали вторичные «двушки» (28%), затем идут «однушки» (25%) и «трешки» (17%). В целом по стране по числу объявлений преобладали двухкомнатные квартиры, затем – однокомнатные и трехкомнатные квартиры (также вторичный рынок, 28%, 26% и 19% соответственно).

Челябинск, Виктор Елисеев

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